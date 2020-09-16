“Koronavirüs” farkındalık tişörtleri yoğun ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent’te artan Covid-19 vakalarına dikkat çekmek için hazırladığı “Koronavirüse Karşı Dikkat! Maske-Mesafe-Temizlik” yazılı tişörtleri vatandaştan yoğun ilgi gördü.

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı AŞTİ, Dikimevi ANKARAY İstasyonu, Batıkent Metro İstasyonu ile Hacı Bayram-ı Veli Camii önü ve Güvenpark’ta gerçekleşen dağıtımdan sonra Mamak, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Kızılcahamam, Akyurt, Gölbaşı ve Sincan’da da tişört ve maskeler dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan tişörtler Başkentliden tam not aldı. Üzerinde “Koronavirüse Karşı Dikkat! Maske-Mesafe-Temizlik” yazan binlerce tişört AŞTİ, Dikimevi ANKARAY İstasyonu, Batıkent Metro İstasyonu ile Hacı Bayram-ı Veli Camii önü ve Güvenpark’tan sonra şimdi de Mamak, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Kızılcahmam, Gölbaşı, Akyurt ve Sincan’da da dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından “Gelin tişörtlerimizi gönüllü olarak üstünüzde taşıyın, hep birlikte salgınla mücadelemizi güçlendirelim” çağrısı üzerine vatandaşlar da kampanyaya destek verdi.

TÜM İLÇELERE FARKINDALIK TİŞÖRTLERİ DAĞITILACAK

Salgınla mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarla birçok tedbir alındığını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, başlatılan farkındalık kampanyasının da tüm ilçelere ulaşmasını sağlayacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak, belediyenin tüm imkanlarıyla koronavirüs salgının yayılmasındaki artışa paralele olarak her alanda mücadelemizi sürdürüyoruz. Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla “Koronavirüse karşı dikkat” temalı tişörtler tasarladık. Binlercesini beş merkezde dağıttık. Mamak ve Pursaklar meydanında da dağıtımımızı tamamladık. Nallıhan’dan Şereflikoçhisar’a kadar diğer ilçelerimize de ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın bu tişörtleri kullanmalarını ve bilinç düzeylerini biraz daha artırmalarını talep ediyoruz.”

“HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Tedbirin önce kendimizden başladığının altını çizen Koç, kişisel temizliğe önem vermenin de her şeyden önemli olduğunu belirterek şunları aktardı:

“Herkesi kalabalıklardan kaçınmaya, sosyal mesafeleri korumaya, maske kullanmaya, kullanılmış maskeleri usulüne uygun şekilde imha etmeye davet ediyoruz. Kişisel temizlik her şeyden önemli. Mesafeyi korursak mesafeler bizi yakınlaştıracak, kişisel temizliğimize önem verirsek salgının yayılmasını önleyeceğiz. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu tişörtlerinde bu amaca hizmet etmesini, farkındalığı artırmasını hedefliyoruz.”

Çalışmaların pandemi sürecinde aralıksız olarak devam ettiğini belirten Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan ise şu bilgileri verdi:

“Ankara genelinde sosyal farkındalık yaratmak amacıyla tişörtlerimizle dikkat çekmek için dağıtımlarda bulunuyoruz. Vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağımızı düşünüyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖRNEK OLACAK BİR KAMPANYA DAHA TAM NOT ALDI

Kampanyadan memnun olan ve dağıtılan tişörtleri giyen 7’den 70’e her yaştan Başkentli, koronavirüs salgınında yaşanan artışa dikkat çeken farkındalık çalışması için Büyükşehir’e teşekkür etti.

Başkentliler, salgına karşı hazırlanan kampanya hakkında düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Melek Balaban: “Çok güzel düşünülmüş bir çalışma olmuş. Çok memnun oldum. Bizleri düşündüğünüz için teşekkür ediyorum.”

-Evren Gürcan: “Doğru çok yerinde düşünülmüş bir uygulama olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

-Barış Aykut Gökdemir: “Koronavirüsün başından beri Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları takip ediyorum. Bu da güzel bir farkındalık çalışması olmuş. Türkiye’de bir ilk olduğunu sanıyorum. Koronavirüs salgınına karşı yapılan projeler için Mansur Başkan ve ekibine teşekkür ederim.”

-Kutlay Sivri: “Çok başarılı bir farkındalık kampanyası olmuş. Taksi esnafıyım bu tişörtü aracımda kullanacağım. Yapılan çalışmalardan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

-Gül Seher Kaçar: “Mükemmel bir çalışma olmuş. Farkındalık yaratmak için yerinde bir uygulama. Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı bir Belediye Başkanımız, Ankara’nın sesi hepimizin sesi oluyor, iyi ki var diyorum.”

-Ali Koca: “Çok başarılı bir çalışma olmuş, memnun olduk. Herkesin kendisini virüsten koruması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz.”

-Zeynep Temel: “Hiç kimsenin virüsün ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olmadığını düşünüyorum. Bu çok güzel bir etkinlik olmuş. İnsanlar bu sayede olayın ciddiyetinin farkına varırlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bu kampanyadan ötürü çok teşekkür ediyorum. İnşallah insanlar ne anlatılmak istendiğini anlar.”

-Selami Özcan:“Mansur Başkan’a teşekkür ediyoruz. Bu farkındalığın oluşturulması lazımdı. Tişört üzerinde de belirtildiği gibi mesafe, maske çok önemli. Sağlığımız için ne gerekiyorsa hep beraber kurallara uymalıyız.”

-Hüseyin Zeybek: “Çok teşekkür ederim Büyükşehir Belediyesi çok güzel hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnunuz.”

-Furkan Kara: “Bu farkındalık kampanyasının etkili olacağını düşünüyorum. İnsanların artık sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

-Yasemin Duran: “Belediyemizin bizi düşünüyor olması güzel bir şey. Bence farkındalık yaratacaktır bu etkinlik. Büyükşehir Belediyesi bizim için elinden geleni yapıyor, teşekkür ediyoruz.”

-Duran Vinç “Çok güzel bir farkındalık çalışması olmuş. Pursaklar’da da koronavirüs salgını çok yayıldı. Mansur Başkan güzel bir iş yapmış, teşekkür ediyorum.”

-Gökmen Kılıç: “Bu tarz çalışmaların daha da yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum.”

-Bülent Sarı: “Güzel bir uygulama olmuş. Ben Almanya’da yaşıyorum. Böyle bir çalışma görmedim. Çok teşekkür ediyoruz.”

Anıl Olcay: “Çok memnunum Büyükşehir belediye Başkanımızdan. Duyarlılıklarına çok teşekkür ediyorum.”

Mehmet Güner: “Vatandaşın daha dikkatli olması gerekiyor. Bu organizasyon da çok güzel olmuş.”

Tuncer Açıkgöz: “Çok teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetleri takdirle karşılıyorum. İnsanlar da artık inşallah dikkat ederler.”

Satı Biçer: “Çok güzel bir uygulama. Etkili olacağını düşünüyorum. Sosyal mesafeye uyacaklarına inanıyorum. Mansur Başkan’a teşekkürler.”

Emine Ayan: “Bizler de sosyal mesafemizi koruyarak yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu uygulamanın da farkındalık oluşturacağını düşünüyorum.”

-Anıl Olcay: “Çok memnunum Büyükşehir belediye Başkanımızdan. Duyarlılıklarına çok teşekkür ediyorum.”

-Mehmet Güner: “Vatandaşın daha dikkatli olması gerekiyor. Bu organizasyon da çok güzel olmuş.”

-Tuncer Açıkgöz: “Çok teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetleri takdirle karşılıyorum. İnsanlar da artık -inşallah dikkat ederler.”

-Satı Biçer: “Çok güzel bir uygulama. Tabi ki etkili olacağını düşünüyorum. Sosyal mesafeye uyacaklarına inanıyorum. Mansur Başkana teşekkürler.”

-Emine Ayan: “Bizler de sosyal mesafemizi koruyarak yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. bu uygulamanın da farkındalık oluşturacağını düşünüyorum.”

-Hüseyin Ünal: “Bugün bize tişört dağıtan Mansur Yavaş başkanımıza teşekkür ederim’’

-Akif Erder:‘‘Koronavirüs salgınından korunmak için maske takmalıyız. Vatandaşların sağlığını düşünerek böyle bir farkındalık projesi başlatan ve tişört dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim.’’

-Macit Korkmaz:‘‘Vatandaşların sağlığını düşünerek çalışan ve koronavirüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak için tişört tasarlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin.’’

-Yusuf Duran: “Bize maske ve tişört dağıtan Mansur Dedemize teşekkür ederim.’’

-İsmet Damar:‘‘Koronavirüs salgınına karşı dikkat çekmek için Ankara Büyükşehir’in hazırlattığı tişörtleri çok beğendim. Sağlığımız için ayrıca dağıtılan maskeler için de çok teşekkür ederim. Mansur Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunum.’’

-Cemil Akyüz:‘‘İlçe ayırmadan hizmet veren vatandaşların sağlığı için çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim.’’

-Orhan Dertli:‘‘Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana vatandaşların sağlığı için çalışan ve bugün de bizlere tişört ve maske dağıtan Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’

-Atilla Olcay:‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak için tasarlayıp vatandaşlara dağıttığı tişört hizmetini beğendim. Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunum Allah onu başımızdan eksik etmesin.’’