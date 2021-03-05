Koronavirüs denetiminde ceza yiyen minibüs şoförü; “6. cezam. Nasıl ödeyeceğim?” 

Vedat BAYRAKTAR-Cemal YURTTAŞ/İstanbul,(DHA)- EYÜPSULTAN’da jandarma ekipleri şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetimde toplu taşıma araçları tek tek incelendi, yolculara uyarılar yapıldı. 7 fazla yolcu bulunduran ve para cezası alan minibüs şoförü Tarık Uslu, “5 tane cezam var bu 6. ceza oldu. Ben bunu nasıl ödeyeceğim. Bir daha olsa bir daha yaparım” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadelede başlattığı “Dinamik Denetim Süreci” kapsamında, Eyüpsultan Habipler Yolu’nda Jandarma Ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetim kapsamında toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulaması yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulması yönünde yolcular tek tek uyarıldı. Aracına 7 yolcu fazla alan minibüs şoförü Tarık Uslu, cezai işlem yapıldığı sırada isyan etti. Uslu, daha önce 5 tane ceza aldığını, borç içinde olduğunu ve fazla yolcu almaya devam edeceğini belirtti.

‘BİR DAHA OLSA BİR DAHA FAZLA YOLCU ALIRIM’

Ayakta yolcu aldığı için 3 bin 180 lira para cezası kesilen minibüs şoförü Tarık Uslu,” 30 kilometre yol gidiyoruz, yaptığımız işe bak. 100 bin lira borcum var, bu borcumu kim ödeyecek; ayıptır. Bu kadar da olmaz 300 lira ceza yiyeceğim şu anda yazık günahtır. 5 yolcu için. Normalde kapasite yüzde 50. 5 tane yolcu ayaktaydı. 6-7 kişi olsun ne fark eder. İETT otobüslerinde kaç tane yolcu var. Tramvayda kaç yolcu var. Onlara kimse bir şey demiyor. Hırsızlık yapsak olmuyor, 3 tane çocuğum var ne yapayım ben. Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim ya gidip tefeciden para alacağım ya da gidip bilezik satacağım ya telefonumu satacağım. Biz de çocuklara ekmek götürüyoruz. Günde 100 lira para eve götürüyorum onu da çok görüyorlar. Arabayı satsak ne iş yapacağız. Bir daha olsa bir daha ayakta yolcu alırım nasıl yolcu almayayım bir sürü borcum var. Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim. Yasaksa tramvaya da yasak gidin tramvaya bakın. Yazık günahtır bir çare bulsunlar. Sadece 5 tane yolcu ya 5 yolcu yazıktır. 5 tane cezam var bu 6. ceza oldu. Ben bunu nasıl ödeyeceğim.” dedi.

