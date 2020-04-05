Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sonrası dijital para birimlerinin daha çok hayata gireceği ve yeni iş alanları oluşacağı öngörüsünde bulunan Öğretim Görevlisi Dr. Levent Sümer, virüsten sonra ülke ekonomilerinin nasıl etkileneceğiyle ilgili konuştu.Sümer, “Koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Belki de bu dönüşüm dünyada yeni bir çağın başlangıcı olacak. Bu yılı atlatabilenler ancak 1-2 yıllık bir zaman diliminde toparlanabilecektir. Büyük plazalar belki yerlerini paylaşım esaslı sanal ofislere bırakacak. Tüm bu süreçler bazı mevcut iş alanlarını yok ederken beraberinde yeni iş alanları oluşturacak” dedi.

Çin’in Vuhan kentinde Aralık ayının sonunda ortaya çıkan, dünyaya yayılan yeni koronavirüs (COVID-19) salgını aralarında gelişmişlerin de olduğu ülke ekonomilerini vurdu. Dünya ekonomilerini zor durumda bırakan koronavirüs sonrası İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Sümer de virüsün dünya ekonomisini nasıl etkileyeceğiyle ilgili öngörülerini Demirören Haber Ajansı(DHA) ile paylaştı.



“ÜLKELER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI”



Koronavirüs salgınına ülkelerin hazırlıksız yakalandığına dikkat çeken Sümer, “Aslında 2008 finansal krizinden sonra dünyada artmaya devam eden ve 278 trilyon dolara (dünya ekonomik büyüklüğünün 3 katı) ulaşan borç sarmalı dünyanın finansal sisteminde büyük bir kırılma yaşanacağının sinyallerini veriyordu. IMF, 9 Ocak 2020’de küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 2,9’dan yüzde 3,3’e yukarı yönlü revize ettikten çok değil 2.5 ay sonra dünyanın bir resesyona girdiğini açıkladı” dedi.



“Kimse Çin’de başlayan bu salgının dünyaya bu derece hızlı yayılacağını, dünyanın içinde bulunduğu borç yükü, gelir dağılımında artan uçurum ve geçmiş krizlerden alınması gereken derslere rağmen tahmin edemedi” diyen Sümer, sözlerine şöyle devam etti:



“Belki de borç eksenli büyümenin oluşturması muhtemel finansal kırılmanın dünyanın dört bir yanına ulaşan bir virüsle başlayacağı kimsenin aklına gelmedi. ABD ve İngiltere başta olmak üzere ilk reaksiyonlar da hep bu virüsün grip benzeri bir etkiye sahip olacağı öngörüsü üzerinden çok yumuşaktı ve ne toplumsal yansımaları ne de ekonomik etkileri anlamında bir ön hazırlık yapılmadı. Ancak Çin’den sonra İran, İtalya, İspanya ve Fransa’yı şimdi de ABD’yi vuran ve son dönemlerdeki hızlı artışla ülkemizi de ciddi olarak tehdit eden bu salgın dünya ekonomilerinde ciddi bir daralmaya sebebiyet verdi. AB ve ABD için çok daha vahim. Borsada etkilenen sektörler açısından bakıldığında, McKinsey’nin 25 Mart 2020 tarihli raporuna göre enerji sektörünün yüzde 48, havacılık sektörünün yüzde 44, sigortacılığın yüzde 33, otomotiv sanayiinin yüzde 32 ve lüks tüketim hizmetlerinin yüzde 28 değer kaybettiğini görüyoruz.”