Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı

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Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Çin’de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya’da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye’de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi.

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