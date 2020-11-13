Koronavirüs aşısı, Balcalı Hastanesi’nde gönüllü sağlıkçılarda uygulamaya alındı

ADANA, (DHA)- ÇİNLİ ilaç şirketi Sinovac Biotech’in geliştirdiği ‘CoronaVac’ isimli koronavirüs aşısı, Çukurova Bölgesi’nde ilk kez Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya alındı.

Dünyayı etkisi altına alan ve mart ayından itibaren Türkiye’de etkisini göstermeye başlayan koronavirüs salgını sonrası birçok ülke aşı çalışmalarını başladı. Çalışmalar tüm dünyada hızla devam ederken Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 3 Eylül tarihli açıklamasında, dünya genelinde 8 firmanın aşının üretime geçilmeden önceki son aşaması olan faz 3 aşamasına geçtiğini duyurdu. Bu çalışmalardan öne çıkanlardan birinin ise Çin merkezli Sinovac Biotech firmasına ait olan ve halk arasında ‘ölü virüs’ olarak bilinen inaktif virüs aşısı olduğu öğrenildi.

ADANA’DA ÇALIŞMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs bilgilendirme toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de aşı çalışmalarında faz 3 aşamasına geçileceğini duyurmasının ardından Türkiye Sağlık Enstitü Başkanlığı öncülüğünde klinik araştırmalara başlandı. Bu araştırmalar kapsamında Türkiye’de ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3 sağlık çalışanına aşı uygulaması yapılarak faz 3 çalışmalarına başlandı. Ülkede şu an 25 merkezde bu çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bu çalışmalardan biri ise Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova’nın koordinesinde yürütülüyor. Bu çalışmada ilk aşı, gönüllü olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özay Akyıldız’a yapıldı. Uygulamanın diğer gönüllü sağlık çalışanları üzerinden devam ettiği belirtildi.

450’YE YAKIN SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANDI’

Aşı çalışmalarında yardımcı görevli olarak bulunan ve ilk deneme sonrası tüm ülke adına heyecanlı olduklarını ifade eden Doç. Dr. Ferit Kuşçu, çalışmaların sağlık çalışanlarıyla başladığını fakat ilerleyen günlerde diğer vatandaşlar üzerinden de çalışmaların yürütüleceğini kaydetti. Bugüne kadar 450’ye yakın sağlık çalışanın aşı denemesine katıldığını ve ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını kaydeden Kuşçu, “Biz de ilk etapta 60 sağlık çalışanına hedefliyoruz. Aşı, iki doz halinde 14 gün arayla uygulanacak” dedi.

Özel bir hastanede Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ve bölgede aşı yaptıran gönüllülerden olan Dr. Özay Akyıldız ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Çavuşoğlu ise tarihi nitelik taşıyan bu çalışmanın içerisinde yer almaktan memnun olduklarını kaydetti.

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