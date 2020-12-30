Koronavirüs aşıları Türkiye’ye ulaştı / Ek fotoğraflar

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Erbaş: Gayrimeşru ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren yayınlar aileyi tahrip etmektedir
ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, medyanın aile üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Mahremiyeti hiçe sayan, şiddete teşvik eden, gayrimeşru ilişkileri özendiren, sadakati...
MSB acı haberi duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı'nca Hakkari'de kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ altında kalan 2 askerden birinin şehit olduğu, diğerini arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Edirne’de 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi
Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)- EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan baskında yılbaşı öncesi piyasa sürülmek istenen 4 bin 950 litre sahte şarap ele...
Troya Müzesi’ne 1 milyondan fazla sanal ziyaret
Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, koronavirüs döneminde sanal ziyarete açıldı. Mart ayından...