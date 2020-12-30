Koronavirüs aşıları Türkiye’ye ulaştı / Ek fotoğraflar

DÜNYANIN EN UZUN TAŞ KÖPRÜSÜNÜN RESTORASYONU BAŞLIYOR Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sultan 2'nci Murad'ın emriyle 1444 yılında yaptırılan, dünyanın en uzun tarihi taş köprüsü...