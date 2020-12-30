Koronavirüs aşıları Türkiye’ye ulaştı / Ek fotoğraflar

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Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek (3)
DÜNYANIN EN UZUN TAŞ KÖPRÜSÜNÜN RESTORASYONU BAŞLIYOR Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sultan 2'nci Murad'ın emriyle 1444 yılında yaptırılan, dünyanın en uzun tarihi taş köprüsü...
Çöken inşaatta, göçük altında kalan 2 işçi yaralandı
Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, beton dökümü sırasında bir inşaatta meydana gelen göçükte enkaz altına kalan 2 işçi yaralandı. Yaralılar, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla...
Yangında ölen kedisine ‘o benim çocuğumdu’ diyerek ağladı
Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM'de, 9 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Dumandan etkilenen 'Tonton' adlı kedi,...
İnşaat işçisi, meslektaşı tarafından öldürülüp, çalıların arasına atıldı
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