Koronavirüs, antika plak satışını arttırdı

Gökçe ADAR/İZMİR, (DHA)- KORONAVİRÜS salgınında evde geçirilen zaman süresi artarken, en fazla ilgiyi eski plaklar gördü. Satışların yüzde 50 oranında artırdığını söyleyen antikacı Cem Üsküp, “Ahmet Kaya’nın ilk çıkardığı albümünün plağı 5 bin lira, Fikret Kızılok’un plağı 7-8 bin lira. Eski rock gruplarının plakları ise 15-20 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor” dedi.

Dünyayı etkileyen salgın, antika plakların satışlarını artırdı. Plaklar daha çok koleksiyon yapmak ve süs eşyası olarak kullanmak isteyenler tarafından satın alınıyor. Pandemi döneminde yüze 50’yi bulan artış, antikacıların yüzünü güldürdü.

Kemeraltı’nda antika dükkanı bulunan Cem Üsküp, pandemi döneminde plakların çoğunlukla internetten satıldığını ifade ederek, “Pandemi döneminde herkes internet üzerinden alışveriş yapmaya başladı. Biz antikacılar olarak da pandemi sürecinde satışlarımızı internete kaydırdık ve çoğunlukla müşterilerimize internet üzerinden ulaşmaya başladık. Sosyal medya üzerinden en çok rağbet eski plaklar gördü. Özellikle genç nesil, bu konuda çok meraklı. Bu da talebi arttırdı. Talebin artmasıyla birlikte plakların fiyatlarında da yüzde 50 civarında bir artış yaşandı. Fiyatlar artmasına rağmen ticaret hacmi de büyüdü. Bu durumdan da oldukça memnunuz” dedi.

Bu dönemde Anadolu Rock ve Türkçe plakların ilgi gördüğünü söyleyen Üsküp, “Öyle plaklar var ki, hayret verici durumda ilgi görüyor. Örneğin Ahmet Kaya’nın ilk çıkardığı albümünün plağı 5 bin lira, Fikret Kızılok’un plağı 7-8 bin lira. Eski rock gruplarının plakları ise 15-20 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor” diye konuştu.

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