Sosyal medyada korona virüsüyle ilgili mizahi paylaşımlar artmaya başladı. Örneğin, “Mutlu bir adamdan dostlarına selam” başlıklı mesajda şöyle deniyor:

Korona virüsü hayatımda şimdiye kadar olan en iyi şey!

Eskiden yerinde duramayan karım son günlerde seyahat etmek istemiyor!

Artık hiçbir şey satın almıyor. Çünkü aldığı her şey Çin’den geliyordu.

En önemlisi de şu: Tüm zamanını ağzı kapalı bir maske içinde geçiriyor, hiç konuşmuyor.

Bu bir virüs değil, bu bir nimet dostlar!

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Şu fıkrayı da sosyal medyada okudum:

Korona virüs tahlili pozitif çıkan adam eve geldi ve masanın başına oturup sayfalar dolusu bir liste hazırladı.

Karısı, “Nedir Allah aşkına saatlerdir yazdığın o şey” diye sorunca şu yanıtı verdi:

“Virüs kapmışım. Öpüşüp helalleşeceklerimin listesini yazdım.”

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Hoşuma giden bir tweet de şöyle:

Korona virüs bizde hızla yayılır.

Yaprak sarması, biber dolması ve karnıyarık yapıp karantinaya alınan yakınımıza, akrabamıza mutlaka geçmiş olsun ziyaretine gideriz çünkü.

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Hadi, son bir tweet daha okuyalım:

Bir vatandaşımızda korona virüs görülmesi iyi oldu.

Dış güçler bizde olmadığına bakıp virüsü dünyaya bizim yaydığımızı iddia edebilirdi.