Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan hızla yayılmaya başlayan koronavirüsü dünyanın kabusu olmaya devam ederken, Türkiye’de de son dönemde uyuz vakalarındaki artış kamuoyunda endişelere yol açtı

Ölümcül sonuçlar doğuran ve üst solunum yolu hastalığı ile belirtileri benzerlik gösteren koronavirüsüAğır semptomları, zamanla vücudu etkisi altına alarak hastanın ölümüne neden oluyor. Virüse yakalanan insanlar, yavaş yavaş virüsün vücutlarında yayılmasıyla kontrollerini kaybediyorlar. Belirtiler ağırlaştıkça, hayati organlar da virüsten etkilenince ölüm gerçekleşiyor.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Korona virüsü şu ana kadar 200’e yakın insanın ölümüne neden olurken yüzlerce kişiye de bulaşmış durumda. Hastalık, 2-14 gün süren bir kuluçka süresinden sonra birden başlayan yüksek ateş , öksürük ve nefes darlığı ile karakterlidir. Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun akıntısının da olduğu görülmüştür. Hastalık genellikle orta-ağır bir klinik seyir gösteriyor

KORANAVİRÜS ENFEKSİYONUNDAN KORUNMAK

Koronavirüs enfeksiyona karşı korumak için mevcut aşı bulunmamaktadır. Genel önlemlere dikkat ederek enfeksiyon riskini azaltmak mümkün olabilir. Sık el yıkama alışkanlığı ve hasta kişilerle temastan kaçınmak önemlidir.

UYUZ VAKALARI.

Son günlerde büyük artış gösteren uyuz vakaları da genelde ortak paylaşımlı kıyafet, çarşaflar ya da mağazalarda denenen kıyafetlerden de bulaşabiliyor.

Genelde büyükşehirlerde hastalığa yakalanan vatandaşların sayısının artması tartışmaları da beraberinde getirdi. Uyuz vakalarının artmasıyla beraber eczanelerde uyuz ilacı stokları da neredeyse tükenme noktasına geldi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Gürüz, son dönemde artan uyuz hastalığının nedenleri ve tedavi yöntemlerini açıkladı. Prof. Dr. Gürüz, uyuz hastalığının artmasının nedeni olarak sığınmacıların toplu yaşam alanlarını işaret ederken, uyuz hastalığında bu yıl 10 kat artış olduğunu belirtti.

Uyuz hastalığının son dönemde artmasının nedeni olarak özellikle yalnızca Suriyelilerin değil tüm sığınmacıların hijyensiz ve kötü yaşam koşulları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, “Uyuz hastalığının sayısındaki artış hastane kayıtları ve uyuz tedavisinde kullanılan ilaçlar tezgahlarda yok sattığı haberlerinden de anlaşılacağı gibi beklenmedik bir artış söz konusu. Bu artışın nedeni Türkiye’nin sınırlarında yaşanan, Afrika ve Afganistan’daki kötüleşen yaşam koşullarından kaçıp ülkemize sığınan düzensiz göçmenlerin çok kötü hijyen şartlarında yaşamaları, günlük hayatta bizlerle yakın temas içinde olmalarını gerektiren sektörlerde çalışmaları, bazılarının fuhuş sektöründe kaçak işçi olarak çalışması ne yazık ki bu artışın arkasındaki en önemli nedenlerdir” dedi.

Türkiye’de uyuz hastalığı vakalarının arttığı ve hastalığın gizlendiği iddialarını Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, “2019 yılında uyuz teşhisi konulmuş hasta sayısı kaçtır? Vaka sayısının 10 kat arttığına ilişkin bilgiler doğru mudur?” diye sordu.

UYUZ NASIL BULAŞIR?

Hastalık kişiden kişiye genellikle 15-20 dakikalık bir sürede bile yakın temasla (el ele tutuşma gibi) bulaşabiliyor. Uyuz paraziti kişiye geçtikten sonra ortalama 3-6 hafta gibi bir sürede şikayet oluşturmaya başlıyor. Özellikle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen kaşıntı en önemli klinik bulgusudur. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde genital bölgede kaşıntı oluşuyor.

NASIL KORUNURUZ?

Uyuzdan korunmak için hasta olduğundan şüphelenilen kişilerle temastan kaçınmak, iç çamaşırı, havlu, nevresim gibi kişisel eşyaların temizliğine dikkat etmek, vücut ile direkt teması bulunan eşyaları ortak kullanmaktan kaçınmak, ev, araba gibi alanların temizliğine dikkat etmek gerekiyor.

Her iki hastalıktan da korunmak için bize düşen görev genel sağlık önlemlerine azami dikkat göstermektir.