Her akşam ekranlarda Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı pek çok sayının arasında hızla belirip kayboluyorlar:

-Bugünkü can kaybı 120 kişi…

-Bugünkü can kaybı 103 kişi…

-Bugünkü can kaybı 89 kişi…

-Bugünkü can kaybı 58 kişi…

++

13 Mayıs itibariyle can kaybı 3 bin 952 oldu.

Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da yükselecek.

Ölen onca insanı birer insafsız sayı olarak topluca sonsuzluğa uğurlamak yüreğime dokunuyor doğrusu.

++

Onları, tabii onlarla birlikte korana salgınını da unutmamak için bir şeyler yapılabilir.

Örneğin, artık İstanbul’da mı olur, başka bir kentte mi bilmiyorum; salgında ölen her kişi için bir fidan dikilse ve o fidanın önüne ölenin fotoğrafı ile kısa yaşam öyküsünün yer aldığı bir plaket konulsa iyi olmaz mı?

Böylece, yıllar içinde büyüyecek o fidanlar dev bir ormana dönüşür ve burayı ziyaret edenler insanlığın çevreyi hoyratça kirletmesinin yarattığı salgının sonuçlarıyla bir kez daha çarpıcı biçimde yüz yüze gelirler.

++

Doğal yaşamı koruma iddiasıyla kurulmuş vakıflarımız, derneklerimiz var.

Bunlardan biri ya da birkaçı korona ormanı projesini hayata geçirebilir.

Çevre Bakanlığı ile belediyelerin devreye girmesi de mümkündür.

++

Bu şekilde, hastane yoğun bakımlarında, yakınlarıyla bile vedalaşamadan yaşamdan kopan ve çoğunun cenazesi 5-6 kişiyle kalkan korana kurbanlarına gönül borcumuzu bir ölçüde ödemiş oluruz belki.