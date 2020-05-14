Her akşam ekranlarda Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı pek çok sayının arasında hızla belirip kayboluyorlar:
-Bugünkü can kaybı 120 kişi…
-Bugünkü can kaybı 103 kişi…
-Bugünkü can kaybı 89 kişi…
-Bugünkü can kaybı 58 kişi…
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13 Mayıs itibariyle can kaybı 3 bin 952 oldu.
Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da yükselecek.
Ölen onca insanı birer insafsız sayı olarak topluca sonsuzluğa uğurlamak yüreğime dokunuyor doğrusu.
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Onları, tabii onlarla birlikte korana salgınını da unutmamak için bir şeyler yapılabilir.
Örneğin, artık İstanbul’da mı olur, başka bir kentte mi bilmiyorum; salgında ölen her kişi için bir fidan dikilse ve o fidanın önüne ölenin fotoğrafı ile kısa yaşam öyküsünün yer aldığı bir plaket konulsa iyi olmaz mı?
Böylece, yıllar içinde büyüyecek o fidanlar dev bir ormana dönüşür ve burayı ziyaret edenler insanlığın çevreyi hoyratça kirletmesinin yarattığı salgının sonuçlarıyla bir kez daha çarpıcı biçimde yüz yüze gelirler.
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Doğal yaşamı koruma iddiasıyla kurulmuş vakıflarımız, derneklerimiz var.
Bunlardan biri ya da birkaçı korona ormanı projesini hayata geçirebilir.
Çevre Bakanlığı ile belediyelerin devreye girmesi de mümkündür.
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Bu şekilde, hastane yoğun bakımlarında, yakınlarıyla bile vedalaşamadan yaşamdan kopan ve çoğunun cenazesi 5-6 kişiyle kalkan korana kurbanlarına gönül borcumuzu bir ölçüde ödemiş oluruz belki.