Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ruh sağlığında da rahatsızlık uyandıran etkisi olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Psikiyatrist Emre Tan, “Bu salgın elini yüzüne götürme, el yıkama, kıyafet temizleme gibi obsesyonları artırmış durumda. Daha önceden psikiyatrik rahatsızlığı olmayan bazı kişilerde de hastalanma ihtimalini arttırdığını söyleyebiliriz” dedi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünya geneline yayılarak küresel salgın haline dönüşen koronavirüs ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor. Toplum bilincini artırmak için yapılan haklı bilgilendirmelerin insanların yaşamda kalma isteğiyle birleştiğinde takıntıya dönüştüğüne dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Uz. Dr. Psikiyatrist Emre Tan, “Son günlerde yaşadığımız bu salgın maalesef bu obsesyonları çok arttırmış durumda. Nereye baksanız ‘elinizi şu kadar yıkayın, dışarıya çıktığınızda giysilerinizi şöyle koruyun, elinizi yüzünüze götürmeyin’ gibi pek çok direktifler veriliyor. Bunların hepsi de insanda ‘Acaba doğru yapıyor muyum? Yanlış mı yapıyorum? Hastalanır mıyım? Hastalandığımda bir başkasına bulaştırır mıyım? Aileme zarar verir miyim?’ gibi kaygılar obsesyonlar, takıntıları ortaya çıkartıyor” diye konuştu.

“YAPMADIĞI ZAMAN HUZURSUZ OLUYOR”

Obsesyon yani saplantı ya da takıntı denilen durumun kişinin yaptığı şeyin irrasyonel olduğunu bilse de bunu yapmaktan alıkoyamaması olarak tanımlayan Tan, “Obsesyonların alt tiplerinde en çok görülen kirlenme obsesyonu, bulaş obsesyonu, bir hastalık kapma, rahatsız olma düşüncesi ya da bir takım nesneleri düzenli yerine koyma, simetrik hale getirme, belli ebatlarına göre yerlerine göre düzenleme vardır. Obsesyon kişinin farkında olduğu bir durumdur. Mantık dışı olduğunu da bilir ama yapmaktan alıkoyamaz. Çünkü bu durumu yaptığında mevcut sorunu sönümlendirecektir. Yani elinin kirlendiğini düşünüyor, gidip onu yıkama dürtüsü peşi sıra gelir. Yıkamadığı zaman huzursuz olur. Aklına gelen bu durumu rahatlatacak başka kompulsif davranışlara yönelir, yapmazsa huzursuzluğu çok sık artar” ifadelerini kullandı.