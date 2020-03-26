Virüs salgını bir gün sona erecek ama artçı sarsıntıları belki yıllarca sürecek.

İtalya’ya bakalım…

Çin, virüsten kırılırken İtalya’da hükümet yetkilileri sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandılar.

Virüs ülkede salgına yol açıp ölümlere neden olmaya başladığında uyanabildiler ancak.

Salgın bittiğinde mevcut İtalyan hükümetinin ayakta kalması, yoluna hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi mümkün olabilir mi?

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İspanya için de aynı şeyleri söylemek mümkün.

Ne Çin’deki salgın ne bunun İtalya’daki yansımaları başlangıçta hükümeti pek etkilemedi, adeta elleri ceplerinde gökyüzüne bakıp ıslık çalarak gezdi başbakan ve bakanlar…

Virüs tüm dehşetiyle ülkenin üzerine çöktüğünde, yani ardı ardına ölümlere yol açıp sağlık sistemini çaresiz bıraktığında kendilerine gelebildiler.

Salgın bittiğinde koltuklarından ilk kalkacaklar arasında İspanya’daki hükümet üyeleri olduğunu söylemek kehanet olmaz herhalde…

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İngiltere’de de hükümet akıl almaz bir aymazlık gösterdi.

“Virüs herkese bulaşsın, böylece toplum genel olarak bağışıklık kazanır” diye konuştular başlangıçta.

Bilim adamlarının, “Dediğiniz gibi hareket edilirse en az 500 bin kişi ölür” şeklindeki raporları üzerine sert önlemler almak akıllarına geldi.

Ama çok geç kalınmıştı. Virüs kurbanlarının sayısı hızla arttı.

İngilizler, mevcut şaşkın hükümete yaptığı yanlışın hesabını sandıkta mutlaka soracaklardır.

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ABD’de de başta başkan Trump olmak üzere iktidarı elinde tutanlar önce bir şey yokmuş gibi davrandılar.

Sıkı önlem paketleri salgının neredeyse tüm eyaletlere yayılmasından sonra geldi.

Bu tehlikeli kararsızlığın faturası ilk seçimde Trump’a kesilirse kimse şaşırmasın!

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Peki, bizde ne olur?

Salgını az can kaybı ve ekonomik hasarla atlatırsak bunun iktidara etkisi sınırlı kalır.

Ancak, İtalya’ya, İspanya’ya filan benzersek tabii ki ilk seçimde bunun önemli siyasi sonuçları ortaya çıkar.