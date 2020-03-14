Virüs salgını ve paniği önümüzdeki aylarda da aynen devam ederse bunun hemen her ülkede ekonomik hayata ciddi etkileri olacak.

Sanayi sektörü, talebin düşmesi nedeniyle A’dan Z’ye çok etkilenecek örneğin. Büyük çapta işçi çıkarmaları gündeme gelecek.

Seyahatlerin azalması, havayolu şirketlerine olduğu kadar; karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşımıyla uğraşan şirketlere de olumsuz yansıyacak.

Turistik tesisler şimdiye kadar hiç karşılaşmadıkları kadar büyük sorunlar yaşayacak.

Restoranlar eski parlak günlerini mumla arayacak.

Özel tiyatrolar ve sinemalar kapılarına kilit vurmak zorunda kalacak.

Barlar, gece kulüpleri ve gazinoların çoğu kapanacak.

Konserler yapılamayacağı için organizasyon kuruluşları da sanatçılar da büyük zarar görecek.

Alışveriş merkezlerine gidişler azalacağı için buralardaki işyerlerinin çoğu sıkıntıya düşecek.

Gayrimenkul piyasası durgunluğa girecek.

Kredi alanlar azalacağından bankalar eski kârlı günlerini özlemle hatırlayacak.

Borsalarda işlem gören hisseler ciddi kayıplara uğrayacak.

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Peki, korona salgını ve korkusu dünyada aynen devam ederse bundan kimler yararlanacak, bir diğer deyişle kimler abad olacak?

Evlerine kapanan insanlar alkol ve sigaraya sığınacakları için bu alanlarda üretim yapan firmaların kârı artacak.

Gıda sektörü de krizden kârlı çıkacak.

Temizlik malzemesi, dezenfektan, kolonya, maske gibi ürünleri üretip satanlar da iyi iş yapacak.

Tabii, korona salgını ve paniğinden esas kazancı hastalığa karşı aşı ve ilacı bulan firma sağlayacak.

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Sonuç olarak şunu söylemek mümkün:

Her büyük kriz gibi koronanın yol açtığı krizin de berbat ettiklerinin yanı sıra abad ettikleri de olacak.