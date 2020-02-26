Ellerimizi sık yıkar mıyız?



Hayır…



Sık duş alır mıyız?



Hayır…



Toplu taşıma araçlarımız temiz mi?



Hayır…



Hapşırırken ağzımızı kapatır mıyız?



Hayır…



Sadece başımızla selamlaşmak bize yeter mi?



Hayır…



Kaçak et kesimine karşı yeterli mücadelemiz var mı?



Hayır…



Sebze ve meyveleri iyice yıkar mıyız?



Hayır…



Su şebekelerimizin sağlıklı olduğu söylenebilir mi?



Hayır…



Kanalizasyon sistemlerimiz doğru düzgün çalışıyor mu?



Hayır…



Virüsün görülmesi halinde disiplinli hareket eder miyiz?



Hayır…



Günlerce evlerimizden çıkmadan bekleyebilir miyiz?



Hayır…



Kalabalık yerlere, özellikle de AVM’lere gitmekten vazgeçer miyiz?



Hayır…



Maske takmaya gönüllü razı olur muyuz?



Hayır…



Doktorların tavsiyelerine uyar mıyız?



Hayır…



Verilen ilaçları usulüne uygun kullanır mıyız?



Hayır…



Bir tehdit anında yetkililerimiz doğru bilgi verir mi?



Hayır…



Salgın başlasa bunu hemen öğrenebilir miyiz?



Hayır…



++



Yani efendim, Korona virüsü ülkemize gelirse bizi çok sever, bağrına basar, sevip okşar ve muhtemelen şu mesajı verir:



“Çin’den başlayıp 30 ülke dolaştım, sizin ülkeniz kadar hüsnü kabul gördüğüm bir yer olmadı.



Misafirperver olduğunuzu biliyordum ama bu kadarını da beklemiyordum doğrusu. Aşk olsun size.



Keşke sağda solda fazla oyalanmadan Çin’den hemen buraya gelseydim.



Geç kaldığım için içtenlikle özür dilerim.”

