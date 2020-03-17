Yarasaların üzerinde kendi halinde mütevazı bir hayat yaşıyordum.

Ama siz tutup o yarasaları yediniz.

Dünyaya akıl almaz bir hızla yayılmamın başlangıç noktası bu.

Vahşete varan korkunç bir açgözlülüğünüz var.

Ormanları yok ediyorsunuz, denizleri kirletiyorsunuz, havayı zehirliyorsunuz, her yeri betona boğuyorsunuz.

Sadece yarasaları değil, kedileri, fareleri, böcekleri, kirpileri, yılanları bile yiyorsunuz.

Savaşlarda birbirinizi acımasızca öldürüyorsunuz…

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Uygarlığa ulaştığınızı sanıyor, uzayı bile fethettiğinizi düşünüyordunuz…

Bir kuru öksürük, iki hapşırık, 38 dereceye çıkan ateş tüm havanızı aldı, balonunuzu söndürdü.

Birkaç ay önce en büyük derdiniz tatilinizi geçirecek yerleri seçmek, davetlerde-kokteyllerde giyeceğiniz giysileri belirlemek, hangi konsere gideceğim diye düşünmek, telefonunuzu en son modelle yenilemek, arabanızı, mobilyanızı değiştirmekti. Şimdi ise makarna, bulgur, pirinç ve un raflarını yağmalamak için marketlere koşuyor, bir şişe kolonya ya da dezenfektan bulmak için torpil arıyorsunuz…

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Evrenin bir dengesi var, o denge içinde sadece insan değil binlerce canlı türü yaşıyor.

Siz kendinizi üstün varlıklar görüp bu dengeyi bozmaya, diğer canlıları yok etmeye başladınız.

Aynı şekilde yaşamaya devam ederseniz, bu salgın nedeniyle gördükleriniz, bundan sonra göreceklerinizin yanında fragman kalır.

Lütfen aklınızı başınıza toplayın, kendinize gelin!