Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkede futbol maçlarının Haziran ayında başlayacak olmasını nasıl değerlendirmek gerekir?

Yanıtı kolay bir soru bu:

Anlaşılması ve kabul edilmesi olanaksız bir kararla karşı karşıyayız.

Futbol endüstrisinin büyük aktörleri; yani kulüp yöneticileri, menajerler, borsa oyuncuları, bahis şirketleri ve yayıncı kuruluşlar zarar etmesinler diye binlerce futbolcu sahaya ölümüne sürülüyorlar.

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Zaten futbol çoktandır vahşi bir spor haline gelmişti.

Sahada kıran kırana mücadele eden futbolcular arasında kalp krizinden ölenler artıyordu. Espanyol’dan Jargue, Dinamo Bükreş’den Halden, Benfica’dan Feher, Motherwel’den O’Donnell, Larissa’dan De Nigris, Kamerun Milli Takımı’ndan Foe bunlardan sadece bir kaçıydı.

Bizde de Tirespor’dan Serkan, Elazığspor’dan Gökmen, Galatasaray alt yapısından Dursun kalbine yenik düşmüşlerdi.

Ağır sakatlıklar geçirip ardı ardına büyük operasyonlar geçirenler ve futbol hayatlarını noktalamak zorunda kalanları da biliyoruz.

Virüs salgınına aldırmadan futbol maçlarının başlayacak olması hiç kuşku yok ki bu tabloya tuz biber ekecektir.

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Futbola meraklı bir arkadaşım dün şöyle diyordu:

“Bir yandan insanları sosyal mesafeye uyun diye uyarırken diğer yandan futbol maçlarını başlatmak akıl alır gibi değil.

Korner atışlarında ceza sahası içinde bazen yirmi futbolcu toplanır. Değil bir-iki metrelik sosyal mesafe beş santimlik mesafe bile kalmaz aralarında.

İkili mücadeleler de sosyal mesafenin tamamen kaybolduğu anlardır.

Frikik atışlarında kurulan barajlar da sosyal mesafe dinlemez.

Kamplarda, antrenmanlarda ve deplasman seyahatlerinde de sosyal mesafe filan korunamaz.

Diğer yandan, herkesten maske takmaları istenip takmayanlara ceza verilirken, çeşitli liglerde binlerce futbolcuyu maskesiz sahaya sürmenin manası nedir Allah aşkına?”

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Haziran ayına daha epey zaman var.

Dilerim hem bizde hem diğer ülkelerde futbol liglerinin yeniden başlaması kararını alanlar, konuyu yeniden masaya yatırır ve sakıncaları görerek doğru bir noktaya varır.