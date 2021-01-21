Körler memleketinde görmek bir hastalık sayılır

Bakmakla görmek arasındaki fark nedir?” diye sormuşlar Mevlana’ya. “Senin baktığına herkes bakıyor; ama ya görebildiğini herkes görebiliyor mu? Aralarındaki tek fark sensin” diye cevap vermiş.

Çokça bilinen ama üzerinde az düşündüğümüz konulardan biridir bakmak ve görmek arasındaki fark. Bir ressamın bizim baktığımız yöne bakarak göremediklerimizi çizmesi, bir fotoğrafçının her gün baktığımız bir yerin sıra dışı bir görüntüsünü yakalaması bizi hep şaşırtır.Bunlar en güzel örnektir bakmak ile görmek arasındaki farka!

Oysa Ayete konu olmuş bir kısım İnsan topluluğu daha var ki ;”Onların gözleri vardır görmezler kulakları vardır duymazlar kalpleri vardır kavrayamazlar” ayetine muhatap; sözkonusu bu insanlardan olmamak en büyük nimet olsa gerek !!!

Gerçekleri gösterildiği şekliyle değilde olduğu şekliyle görebilmek, sunulana değil var olana meyledebilmek feraset sahibi olabilmektir insana yakışan …

Başarabilenlere ne mutlu!!

Kimseyi la yüs’el adletmeden, musalladaki meyyit gibi tepkisiz ,teslim olmamak…

Bakmak değil görebilmek ,farkedebilmek doğruya doğru diyebilmek korkusuzca

işte asıl mesele bu!!!

Gösterilenin ardındakini görebilmeye muktedir olmak,yalanlarla algılarla güçlü gösteriler ve süslü cümlelere aldanmamak kanmamak…

Her alanda fanatizmden uzak durarak olaylara değil olgulara odaklanmak,değerlerimizi benliğimizi kaybetmeden hamasi duygularımızdan arınarak aklı selim bir bakış açısıyla görebilmek herşeyi!

Naçizane ülkemin içerisinde bulunduğu bu durumdan ve içerisine çekilmeye çalışıldığı yerden tek kurtuluş yolu olarak gördüğüm şeydir bu!!!

Birilerinin kutuplaştırarak ve ayrıştırarak krizden nemalandığı , gerçekleri olduğundan farklı lanse ettiği günümüzde sadece at gözlükleriyle bakarak , yada bir şekilde elde ettiklerini kaybetme korkusuyla tabi olduklarını otorite ilan ederek , sorgusuz sualsiz akıllarını kiraya veren insanlar bir gün geldiğinde bundan ziyadesiyle pişman olacaklardır.Nitekim tarih tekerrürden ibarettir!

Matta İncilinde Hz İsa ‘nın şöyle dediği yazılır:”Bırakın onları,onlar körlerin kör klavuzlarıdır.Eğer kör köre klavuzluk ederse ikiside çukura düşer”

Aklın yolu bir değerli okurlar!!

Hayata olaylara siyasete ekonomiye kısacası herşeye bakış açımız görmek ve farketmek üzere olursa hayatta ona aşina ilerleyerek onun mertebesinden seyreyler herşeyi, derin derin …

Zira bakışta geçicilik görmede seçicilik hakimdir…

Görenleri hastalıklı saymak yerine bakış açımızı değiştirerek, önyargılarımızı bir kenara atarak kişilere değil gerçeklere odaklanırsak ancak o zaman gözleri olup görenlerden , kulakları olup duyanlardan,ve kalpleri olup kavrayanlardan olabiliriz…

Muhabbetle….

KÖRLER MEMLEKETİNDE GÖRMEK BİR HASTALIK SAYILIR

Cenap Şehabettin