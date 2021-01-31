Korkusuz Kalem Uğur Mumcu Yenimahalle’de anıldı

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ve Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen “28. Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında gerçekleştirilen “Uğur’lu Şarkılar” adlı programa ev sahipliği yaptı.

24 Ocak 1993 yılında Ankara’da evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitiren Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu anısına düzenlenen etkinlikte, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları sahne aldı.

Gericiliği perde edinenler için Mumcu tehlikeydi

Pandemi süreci nedeniyle Covid-19 tedbirleri alınarak seyircisiz gerçekleştirilen ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan “Uğur’lu Şarkılar” müzik dinletisinde, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası Sanatçıları şef Savaş Yakupoğlu önderliğinde Aldırma Gönül, Ey Özgürlük, Uğurlar Olsun gibi birbirinden sevilen şarkıları usta gazetecinin anısına dinleyiciler için seslendirildi.

Etkinlikte haftanın kapanış konuşmasını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türk basınının korkusuz kalemi, Kemalizmin ışığı, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, yılgınlığın, korkaklığın, tepkisizliğin, yandaşlığın neredeyse olağan hale geldiği günümüzde kendi değerleriyle önümüzü aydınlatmaya devam ediyor” dedi.

Yaşar, “Mumcu’nun özlemi asla dinmeyecek”

Aydınlığa, çağdaşlığa, Atatürk devrimlerine, tam bağımsızlığa karşı çıkanlar dürüst halk çocuklarını ortadan kaldırmak için çalıştılar diyerek sözlerine devam eden Yaşar, “Karanlık eller cehaletleriyle o kadar boğulmuşlar ki birilerini bedenen ortadan kaldırdıklarında kendileri için sorunu da ortadan kaldırabileceklerini düşünüyorlar. Oysa beden ölür düşünceler yaşar. Onların içimizde bıraktığı boşluk ve özlem elbette hiç dinmeyecek. Ülkemizin korkmadan, susmadan gerçekleri haykıran aydınlarımıza bugün dünden daha çok ihtiyacı var. Ancak onların yaydığı ve bıraktığı ışık yıllardır önümüzü aydınlatmaya devam ediyor” diye konuştu.

Yaşar, “Umutsuzluk yenilgiyi başta kabul etmek demektir. Her şeye rağmen bu ülkenin kuruluş felsefesine yürekten inanan insanlar olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının içinde bulundukları şartları düşünürsek umutsuz olmaya hakkımız yok. Aydınlık yarınlar için, ülkemiz için, aydınlarımız için, çocuklarımız için, torunlarımız için umutsuz olmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.