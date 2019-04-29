Korkunç Rakam 3 yılda 13 bin çocuk istismara uğradı

Çocuk istismarına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler almak amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından ‘Çocuk İstismarı Farkındalık Sempozyumu’ düzenlendi.

Sempozyumda konuşan Dr. Şevket Ayaz, “Türkiye’de son 3 yılda 13 bin çocuğun cinsel istismara uğradı” dedi.

Çocuk istismarını önlemek ve tedbirler almak amacıyla bireysel, kurumsal ve toplumsal yükümlülüklerin değerlendirildiği sempozyumda çocuklara yönelik istismar psikolojik ve hukuki yönleriyle konunun uzmanları ve akademisyenler tarafından ele alındı. İAÜ Öğretim Üyesi Şevket Ayaz, “Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğun istismar edilmesi hepimizi çok üzdü ve maalesef son 3 yılda istismara uğrayan çocuk sayısı 13 bin oldu” dedi.

“ÇOCUKLARINIZI ASLA İHMAL ETMEYİN”

Çocuğa yönelik istismar olarak tanımlanan kötü muamelelerin genel olarak, ‘cinsel, fiziksel, duygusal istismar ve ihmal’ olarak dört başlık altında incelendiğini söyleyen Aile Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Banu Kaplan Kurtoğlu, ‘ihmalin’ en büyük hatalardan biri olduğuna vurgu yaptı. Kurtoğlu, toplumsal farkındalık oluşturmak için yapılması gerekenleri de şöyle anlattı:

”Çocuklarınızı ihmal etmeyin. Onlara değer vererek, önemsediğinizi hissettirin. Size bir şey anlatırken gözlerinin içine bakın. Başarılarını takdir edin ve asla yaptığı hiçbir davranışla, sözle alay etmeyin. İhmalkârlıklar çocukların sizden uzaklaşarak başka insanlardan ilgi gördüklerinde, istismara uğrama oranlarını artırıyor.”

“HEMEN GEREKLİ YERLERE BAŞVURUN”

Türkiye’de varlığı kabul edilen ama kimsenin yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemediği bir tabu olan enseste dikkat çeken Kurtoğlu, “Çocukların hayal dünyalarında her şey var ama istismarla ilgili hiçbir şey yok. Yani çocuğunuz gelip size istismara uğradığını belirten bir şeyler anlatıyorsa mutlaka inanın, hemen gerekli yerlere müracaat edin. Çocuklar bu konuda her zaman gerçekleri söylerler. Önemseyin ve susturmayın, ‘O senin baban yapmaz öyle şey, o senin amcan sus ayıp’ demeyin inanın ve destek olun” diye ekledi.

“BANA GÜVEN, NE OLURSA OLSUN YANINDAYIM”

‘Şiddet Mağduru Çocukların Rehabilitasyonunda Tiyatronun İşlevi’ üzerine tez hazırlayan emekli çocuk polisi Nuray Toprak, çocukların kendilerini nasıl koruması gerektiğini, hikâyelerle öğrenmelerinin daha kolay olduğunu söyledi.

Çocukları istismarcıları korkutmuş olabilir diyen Nuray Toprak, “Çocuklar tehdit altında olup, sevdikleri insanları kaybetme korkusu içinde sıkışmış olabilirler. Bu nedenle çocuklarımıza ne olursa olsun bize güvenmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Onlara ‘Bana güven ne olursa olsun yanındayım’ duygusunu kazandırmalıyız” ifadelerini kullandı.

İNTERTTEN YAPILAN İSTİSMARA DİKKAT!

İstismar ve ihmalin önlenebilmesi adına toplumun ve ailelerin bilgilendirilmesi için gereken altyapının oluşturulması gerektiğinin altını çizen Uzman Psikolog Hazal Özcan, özellikle internetten oyunlar aracılığıyla, çocuklarla duygusal bağ kurup, onlarla yüz yüze görüşmeye kadar giden bir süreci başlatan istismarcılara karşı ebeveynleri uyardı ve bu süreci şöyle anlattı:

“Annenin yokluğu, ilgisizliği, babanın güven vermeyişi, sevgisizlik gibi nedenlerle çocuk ilgi arayışına giriyor. İnternetten oynana bazı oyunlarda tanımadığın insanlarla konuşabiliyorsun. Çocuklar oyun oynarken hiç tanımadığı istismarcının bu ilgisizliği konuşmalarından anlayarak ilerleyen süreçte ona güven verici ifadelerle yaklaşıp, ‘Oyunda başarılısın, annen seni tanımıyor, çok yeteneklisin, kıymetini bilen yok’ gibi övgüleriyle duygusal bağ kurmakta başarılı oluyor. İstismarcı çocuğun özel hayatını sormaya, hakkında daha fazla bilgi öğrenmeye başlıyor. Çocuklara gönderdiği cinsel içerikli birkaç fotoğraf ve video ile tepkilerini ölçüyor. Olumsuz cevap gelmeyince ondan da aynı tarz fotoğraflar çekip göndermesini istiyor. Kendisini öven ve hep başarılı gören bu şahsa güvendiği için çocuk, kendi çıplak fotoğraflarını çekip gönderebiliyor. Bunu yapıp rahatsız olmaya başlayan çocuk, istismarcının görüşme teklifini kabul etmeyince ya da daha fazla fotoğraf isteyip göndermeyince, istismarcı elinde bulunan fotoğrafları internette ifşa edeceğini anne ve babasına göndereceğini söyleyerek çocuğu tehdit ediyor. İpleri eline alan istismarcı çocukları tehdit ederek onları istismar etmeye başlıyor. Bu vakalar çok fazla. Çocuklarınızla iletişim kurun. İlgi gösterin, takip edin. İnternette neler yaptığına, hangi sitelerde dolaşıp arama yaptığına ve görüştüğü kişilere dikkat edin.”