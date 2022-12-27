‘Korku üstgeçidi’nin kalan bölümü de kesilerek söküldü

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İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da iki mahalle arasında bulunan, aynı zamanda metrobüse ulaşımı sağlayan çürük Şükrübey Üstgeçidi, gece yapılan çalışmalarla tümüyle kesilerek söküldü.

Gümüşpala ile Merkez Mahallesi arasındaki yaya yolu ulaşımını ve metrobüse erişimi sağlayan Şükrübey Durağı üstgeçidindeki bağlantı yerleri ve taşıyıcı konumundaki ana demir parçalarındaki çürümeler görülürken, alt tarafındaki büyük pas oluştu. Korozyon nedeniyle bazı kesimleri dokunulduğunda hemen dağılan üstgeçit ile ilgili tepki ve şikayetlerin giderek artması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu Şükrübey metrobüs durağının yenilenmesine ve engelli ulaşımına uygun hale getirilmesine karar verdi. Üstgeçidin yarısı pazar sabahı erken saatlerde kesilerek söküldü. Söküm işleminin 6 günde tamamlanması planlanırken çalışmalar dün gece tamamlandı. Gece yarısı gelen görevliler vince bağladıkları üstgeçit parçalarını kaynak makinaları ile keserek TIR’lara yükleyerek götürdü.

Üstgeçit yeniden yapılıncaya kadar D-100 Kuzey ve Güney yaya bağlantısı Edirne yönündeki yaklaşık 240 metre uzaklıktaki mevcut yaya üst geçidiyle sağlanıyor. Bölgede oturanlar üstgeçidin ömrünü tamamladığını, tehlike oluşturduğunu, kaldırıldığı için memnun olduklarını ancak, yenisinin kısa sürede monte edilmesini beklediklerini dile getirdi.