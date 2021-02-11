KORKMAZER: GÖZE HER ZAMAN ÖNEM VERMELİYİZ

Ankara Gözlükçüler Odası 2. Başkanı ve Ümit Optik’in sahibi Ümit Korkmazer, gözlükçülük mesleğinin amaç ve işlevleri ile ilgili gazetemize konuştu.

Esma ALTIN/ANKARA

Ankara Gözlükçüler Odası 2. Başkanı Ümit Korkmazer, gözlükçülük mesleğine dair önemli bilgiler paylaştı. Aynı zamanda Çankaya Atakule’de bulunan Ümit Optik’in de sahibi Korkmazer göz sağlığının önemine dikkat çekti. Korkmazer: “Göz ve beyin vücuttaki en hassas organlarımız. Bunlara en ufak bir deformasyon olduğu zaman, zarar verildiği zaman geri dönüşü yok. Bundan dolayı mümkün olduğunca göze dikkat edilmelidir.” dedi.

PANDEMİNİN ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Pandemi sürecinden etkilenen sektörlerden biri olduklarını ve bundan dolayı ileriye dönük hedefleri için daha ağırdan aldıklarını ifade eden Korkmazer sözlerine şöyle devam etti; “Yaklaşık 30-35 yıldır gözlükçülük mesleğini icra ediyorum. Bu işin üniversitesini de okudum. AVM’lerde ve caddelerde Sapmaz Optik olarak mağazalarımız vardı. Fakat pandemiden dolayı AVM’lerdeki mağazalarımızı kapatma kararı aldık ve cadde mağazaları açmaya karar verdik. Bu pandemi süreci bizi biraz yorduğundan dolayı ortaklarla da ayrılma kararı aldık. Çünkü biz bu işi çok

geniş çapta yapıyorduk. Aynı zamanda toptan olarak yapıyorduk, ithalatımız da vardı. Türkiye genelinde binin üstünde bayimiz vardı. Şu an onlar hala devam ediyor ama bu süreçlerden dolayı ister istemez biraz askıya aldık. Şimdi de Ankara Çankaya’da Atakule’nin yanında ilk mağazamızı açtık. Sağ olsun Çankaya halkı bizi çok sıcak karşıladı. Ben de bu durumdan çok memnun kaldım. Hoşumuza da gitti açıkçası. Daha bir mahalle kültürü, esnafına sahip çıkma olayı hoş bir şey. Bir AVM’de çıkıp da böyle bir yere geldiğiniz zaman insan ister istemez etkileniyor. Dolayısıyla böyle bir karar aldık, hemen ardından Sakarya Caddesinde ikinci mağazamızı da açtık bir ay geçmeden Ümit Optik olarak. Bundan sonra da aynı şekilde caddelerde başka mağazalar açmayı da düşünüyorum. Yine toptanımızı geliştirmeyi düşünüyorum. Şu an şahsi olarak bu yola çıktık. Ümit Optik olarak ileriki zamanlarda Türkiye geneline yayılmayı düşünebiliriz. Ama şu anda bizim kendimize ait patentli markalarımız var 7-8 tane. O markalara yurtdışında mal ürettiriyoruz. Onları Türkiye genelindeki bayilerimize satış yapıyoruz. Tabi biraz da bu pandemi sürecinin geçmesini bekliyoruz ve ağırdan alıyoruz. Bu süreç geçtikten sonra yine faaliyetlerimize hız verip özellikle Çankaya bölgesini kendimize üs yapıp burada toptan merkezimizi de kurarak bu şekilde bütün Türkiye’ye hitap etmeyi düşünüyoruz. Ondan sonraki aşamada da mağazalaşma sürecimiz olacak. Evvela Ankara’da sağlam bir şekilde ayaklarımızı basıp ondan sonra yavaş yavaş çevreye yayılmaya başlayacağız.”

Kurdukları oda ile diğer gözlükçü esnafların sesi olmayı özellikle pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmaya çalıştıklarını belirten Korkmazer şunları aktardı; “Biz Ankara Gözlükçüler Odası olarak da çok yakından takip ettiğimiz için diğer gözlükçü arkadaşlarımız şu anda gerçekten zor dönemler yaşıyorlar pandemiden dolayı. Çalışma saatleri standart değil. Sabahları geç açıp akşam da normal saatinden daha erken kapatıyoruz. AVM’ler başlı başına bir sıkıntı, problem oldu bu süreçte. Giriş çıkışlar hep kontrol altında yapıldığı için müşteriler de girip bir gözlük alayım demiyorlar. Bir de zaten riskli bir ortam olduğu için biz de kimseye illa gelin diyemiyoruz.”

Pandemi döneminin bu meslek grubu için hem dezavantaj hem de avantajlarının olduğunu dile getiren Korkmazer şunları ifade etti; “Bu dönemin hem dezavantajları hem de avantajları oldu. Örneğin; insanlar maske taktıkları zaman gözlükleri buğulanıyor. Bunun için gözlüklerde buğu önleyici kaplamalı camlar çok satmaya başladık. Buğu önleyici kaplamalı camlar inanılmaz bir şekilde arttı. Ayrıca buğu önleyici spreyler, buğu önleyici bezler bunların satışları çok arttı. Onun yanı sıra insanlar muayeneye gidemedikleri için bireysel olarak hangi hastanede gidip muayene olabileceklerine yönelik onları yönlendiriyoruz. Bu tamamen bizim bireysel çabamızla oluyor. Bu virüsün geçmesini ümit ediyoruz. Şu an bütün sektörler bundan etkilendi. Ama hiç hesapta olmayan yeni sektörler de ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla şu anda yeni dünyaya ve yeni sisteme alışmaya çalışıyoruz. Yine bizim açımızdan değerlendirdiğimizde günlük lensler çok tercih edilmeye başlandı. Önceden numaralı gözlük kullanan kullanıcılarımız için daha çok aylık lensleri sunuyorduk. Fakat şimdi aylık lensler de çıkarma, takma, solüsyonla temizleme, kutusunun içine koyma gibi bakımları gerektiren şeyler vardı. Bunlar da ister istemez bulaş riskini artırıyor. Bulaş riskini artırdığı için de şimdi insanlar daha çok günlük lenslere rağbet göstermeye başladı. Günlük lensler, sabah takıyorsunuz, akşam çıkarıp çöpe atıyorsunuz. Onlar daha çok rağbet görmeye başladı. Ama onların fiyatları da diğerlerine göre daha yüksek. Daha yüksek olduğu için de daha maliyetli ve belli bir grup müşterimiz tercih edebiliyor ama daha alt grup müşterimiz de daha uygun şeylere bakmaya çalışıyor. Dolayısıyla onlara da yine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu müşterilerimiz genel olarak lensten gözlüğe dönmeye başladılar. Onlara da gözlük şeklinde yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

‘GÖZLÜK KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ’

Özellikle Korona Virüs salgınında sağlık ve hijyen açısından gözlük kullanılmasını tavsiye eden Korkmazer şunlara dikkat çekti; “Korona Virüsün vücuda girme şekillerinden biri nefes diğeri de göz. O yüzden gözlük kullanmak çok önemli bir şey. Amerika, Çin ve Avrupa’da yapılan araştırmalara göre biz oda olarak bunların raporlarını inceliyoruz, özellikle gözlük kullananlarda Korona Virüs daha az rastlanılmış. Gözlük ister istemez size karşıdan gelecek olan bulaş riskini önlüyor. Damlacık ya da hava yoluyla gelen şeyler gözlük sayesinde engellenmiş oluyor. Bundan dolayı gözlük gerçekten bu konuda önemli. Biz gelen müşterilerimize şu sıralamayı çok öneririz; 1. Gözlük, sağlık bakımından insana en az zararı olan araç. 2. Lens ve en son da lazer ameliyat. Bu sıralamayı iyi takip etmelerini söylüyoruz. Göz ve beyin vücuttaki en hassas organlarımız. Bunlara en ufak bir deformasyon olduğu zaman, zarar verildiği zaman geri dönüşü yok. Bundan dolayı mümkün olduğunca göze dikkat edilmelidir. Bunu gelen müşterilerimize de söylüyoruz bizden alışveriş yapıp yapmaması önemli değil. Gözünüze dokundurtmayın mümkünse gözlük kullanın, gözlük kullanmak çok zor geliyorsa lens kullanın, çok çok mecbur kaldıysanız artık başka bir yol kalmadıysa lazer ameliyat olun diyoruz.”

Gözlükçülükte maliyet anlayışının nasıl olması gerektiğini değerlendiren Korkmazer; “Gözlükçülükte maliyet, şunu üç liraya aldım beş liraya sattım şu kadar kâr elde ettim şeklinde değildir. Maliyette bütün unsurlar göz önüne alınmak zorunda. Kirayı, eleman ücretini, elektrik, su masraflarını, vergiyi göz önünde bulundurmak zorundayız. İthal ederken ki ekstra vergiler de dahil hepsini üst üste koyacaksınız, bunları da sattığınız malların üstüne ekleyeceksiniz, böleceksiniz öyle maliyet çıkaracaksınız. Bu ince hesabı yapmak zorundayız. Yoksa başka türlü ileriye gidemeyiz.” ifadelerini kullandı.

‘BİRBİRİMİZE DESTEK VERMELİYİZ’

Ankara Gözlükçüler Odası’nın amaç ve görevleri ile ilgili bilgi veren Korkmazer sözlerine şöyle devam etti; “Ankara Gözlükçüler Odası daha çok yeni, yeni kuruldu. Geçen senenin başında il seçimlerimizi yaptık ve biz Ankara Bölgesine ilk yönetim kurulu olarak seçildik. Şu an yapılanma sürecindeyiz. Yapacak çok şeyimiz var. Bunlardan biri de bizim kanunumuzla ilgili sıkıntımız var ya da Türkiye’ye girmek isteyen zincir gruplar var. Girenler var, girmeye hazır olan bekleyenler de var. Küresel dünyada artık şöyle bir şey var; sermaye güçleri tüm piyasaları takip ediyorlar. Kısacası ticari savaşlar var. Bizim kendi vatandaşımız açıyor mağazasını kendi rızkının peşinde. Daha önce çalıştığım yerde 20-25 gözlükçü bir aradaydık. En ufak bir sürtüşmemiz dahi olmadı. Çünkü herkes kısmetini yer. Bu mantıkla hareket ediyorduk ve birbirimize destek oluyorduk. Ama yabancılar gelince iş değişti. Yabancılar tamamen işin parasal boyutundalar. O yüzden vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz, yabancıya değil yerli esnafına, kendi tanıdığı bildiği, mahallesindeki ya da yıllarca alışveriş yaptığı kişilere güvenmelerini söylüyoruz. Bu yalnızca gözlük sektöründe değil tüm sektörler için geçerli bir durum. O yüzden birbirimize kenetlenmeli, birbirimize destek vermeliyiz. İşte odamızın faaliyetleri burada başlıyor. Yerel esnafımız ne kadar geliştirilirse o kadar örneğin; mağazacıdır toptana geçer, toptancıdır üretime geçer, üreticidir fabrikasını büyütür. Bunlar dünyada adımızın olması için yapılması gereken şeyler. Kısacası ülke olarak kendimizi geliştirmemiz ve zenginleştirmemiz gerekiyor. Bu da kurulan odalarla, derneklerle, kooperatiflerle yani sivil toplum örgütleriyle koordineli bir şekilde çalışılınca çok güzel şeyler yaratılıyor. Biz aynı zamanda kooperatif de kurduk. Şu anda Ankara’da BAŞKENT OPTİKOP diye bir kooperatifimiz var, onun da yönetiminde görev yapıyorum. Bunlarda da belli hedeflerimiz var. Bütün yerel esnaflarımızı, küçük esnaflarımızı bir araya toplayıp büyük bir grup oluşturmak istiyoruz. Bu da düşünce de başlıyor ama bir de özveriyle, çalışmayla oluyor. Gecemizi gündüzümüze katıp daha çok çalışıyoruz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımız rahat etsin.”

Gözlükçülük mesleğini daha yapılabilir ve ileriye taşıyabilir amaçlarının olduğunu vurgulayan Korkmazer şunları aktardı; “Gözlükçüler Odası olarak bu mesleği yapılabilir bir meslek haline getirmeye çalışıyoruz. İleride çocuklarımız, torunlarımız bunu daha düzgün, daha dünya normaline uygun yapsınlar diye uğraşıyoruz. Çok yol kat etmemiz ve çok fedakarlık yapmamız gerekiyor. Buna hazırız ve oda olarak bunu üstlendik. Maddi olarak da hiçbir şey almadan yürütüyoruz bu işlerimizi, istemiyoruz da. Gönüllü olarak burası otursun diye hem meslektaşımıza faydalı olsun hem de ülkemize de faydalı olsun diye yoğun bir şekilde çaba gösteriyoruz.”

‘ORJİNAL GÖZLÜK ALINMALI’

Mali olarak ucuz ve kalitesiz olan gözlüklerin göz sağlığına zararlı olduğunun altını çizen Korkmazer şunları dile getirdi; “Güneş gözlüklerinde belli markalar dünyaca tanınmış. Bunların Türkiye’de distribütörleri var. Gerek biz onlara gidiyoruz gerekse onlar bize geliyorlar ve bir şekilde o koordineyi oluşturuyoruz. Eğer markalı bir güneş gözlüğü almak istiyorsanız mutlaka gözlükçünüze gidin. Gözlükçü markasız bir şeyi satmaz, satamaz. Çünkü Sağlık Bakanlığı’na bağlıyız biz. Sağlık Bakanlığı bizleri ruhsatlandırıyor. Biz kişinin gözüne zarar verecek bir işe girdiğimiz zaman bizim adresimiz her şeyimiz bakanlığın veri tabanında kayıtlı. Biz onun arkasında durmak zorundayız. Ama gidip de işportadan gözlüğün üzerine markası yazılmış gözlüklerden almasınlar. Güneş gözlüklerinde orijinal markaların satışları bin-bin 500 hatta bazıları 3 bin liraya kadar çıkıyor. İşportaya gidiyorsunuz orada 50-100 lira. Halkımızın bu noktada da uyanık olması lazım. Demek ki bu göze zarar veriyor ki gözlükçüde bin liraya satarken bunu 100 liraya dışarıdan temin edebiliyorsanız burada ciddi sıkıntı var demektir. Göz çok önemli bir organ. Gözümüze çok iyi bakmamız gerekiyor. Gözümüze vakit de ayırmamız gerekiyor para da ayırmamız gerekiyor. Çünkü gözü kaybettiğiniz zaman isterseniz dünyanın en zengin insanı olun bir daha yerine getiremezsiniz. Parayla pulla olacak bir şey değil bu. Fırsat varken elinizde iyi değerlendireceksiniz. Eğer güneş gözlüğü alıyorsanız iyisini alacaksanız, gözlükçüden alacaksınız, gözlükçünün tavsiyesine uyacaksınız. Dışarıdan, işportadan, pazardan, oradan buradan göz almasın halkımız. Gözlükçülerine gidip onlara danışarak, göz doktorlarına muayene olarak alsınlar.”

Gözlükçülüğün de bir sağlık işi olduğunu belirten Korkmazer; “Bizim işimiz dışarıdan bakıldığında bizi eczacılıkla yakın gösteriyorlar. Sağlık işi olarak gösteriliyoruz. Doğrudur, sağlık işiyiz. Vücuda dışarıdan bir protez ekliyoruz. Bizi protez-ortez grubunu ekliyorlar zaten. Fakat bizim işimiz aynı zamanda moda. Çok önemli bir moda. Çünkü yüzün en gözüken kısmındayız. Dolayısıyla moda sektörü o kadar hızlı gelişen ve değişen bir sektör ki hep en son modaya ayak uydurmanız gerekir. Örneğin; pandemiden önce alıp depoya koyduğum gözlüklerin, pandemi döneminde kapalı olduğumuz için bir senede modası geçti. Biz hem moda hem sağlık hem ticari hem de esnaf sektörüyüz. Dışarıdan basit gibi görünüyor ama bunlar gerçekten zor şeyler. Biz dükkanlarımıza stok takip sistemi koymaya çalışıyoruz. Bu sistem kendi içinde binlerce çeşit, binlerce model, binlerce renklere ayrılıyor. Bunlara bir de camlar ve lensler eklendiği zaman uçsuz bir derya gibi oluyor. Biz bu durumdan memnunuz. Alıştık artık, bir şekilde hepsini idare edebiliyoruz. Güzel bir iş, güzel bir meslek. Gerçekten layıkıyla yapılırsa güzel bir.” dedi.

GÖZLÜK CAMLARINA DEĞİNDİ

Birden fazla kesime hitap ettiklerini bundan dolayı hem gözlük hem de camların çeşitlilik gösterdiğini aktaran Korkmazer şunları kaydetti; “Bizim meslekte hitap ettiğimiz kesim çok geniş. Çocuk doğduğundan itibaren başlıyor yaşlılığa kadar gidiyor. Örneğin; yeni doğan çocuklar için geliştirilen camlar var. Bu camlar da o çocuklarda çok iyi takip edilmesi lazım. Yaş gruplarına göre göz doktoru arkadaşlarımızla koordineli gitmemiz lazım ki o çocuğu 6 yaşına kadar belli şeyler tedavi edilebiliyor. 6 yaşından sonra tedavi edilemiyor maalesef. Dolayısıyla oradan başlıyoruz. Daha sonra orta yaş grubuna geçiyoruz. Orta yaş grubunda da belli şeylere meyiller başlıyor. Örneğin; miyop başlıyor. Bu da 10-12 yaşlarından başlıyor 30’lu yaşlara kadar belli periyotlarda geliyor. Burada tek odaklı camlar söz konusu. 35-40 yaşından sonra yakını görme problemi başlıyor. Bu sefer de yakın uzak bir arada uçsuz bir derya.”

Hem yakın hem uzak camların bir arada olduğunu ve tek gözlük kullanımın sağlandığını ifade eden Korkmazer, bu cam tipi ile ilgili şu bilgileri verdi; “Yakın uzak bir arada camlar hem pahalı camlar hem de çok büyük teknoloji gerektiren camlar. Bu camlarda 5 tane boyut söz konusu. Dışarıdan bakıldığında normal bir cammış gibi görünüyor ama siz içerde bütün boyutları aynı anda görebiliyorsunuz. Bu camlar ilk başlarda taktığınızda sizi biraz zorluyor. Kişinin hem yapısına hem de yaşına göre kimisi bir iki saatte kimisi 3-4 günde kimisi de bir haftada alışıyor. Örneğin; 50-60 yaşındaki bir kişinin 20’li yaşlardaki kişiler gibi görmesini sağlıyor ve hayat konforu rahatlıyor. Özellikle araba kullanırken bu camların çok avantajı oluyor. Hem uzağı hem yakını bir arada görmeniz gereken durumlarda hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Bunu anlattığımız zaman zaten kişi bu camların parasına bile bakmıyor, onun rahatlığına bakıyor ilk önce.”

MESLEK GRUPLARINA GÖRE ALTERNATİFLER

İnsanların yaptıkları iş ve çalıştıkları ortamlara göre de gözlük ve cam tavsiyelerinde bulunduklarını dile getiren Korkmazer; “Mesleklere ve çalıştığınız yerlere göre de alternatiflerimiz var. Gelen müşterilerimizi oturtuyoruz ve saatlerce konuşup onun hayat tarzını öğreniyoruz. O hayat tarzına göre bir raporlama yapıyoruz örneğin; şu kişi gününün büyük bir kısmını dışarıda geçiriyor, o zaman ona translation dediğimiz güneşte veya radyasyonlu havalarda koyulaşan bir cam önereceğiz. Aynı zamanda hem yakını hem uzağı hem orta mesafeleri aynı anda görebileceği bir cam önereceğiz. Kişi gününün büyük bir kısmını ofis ortamında, bilgisayar başında geçiriyorsa, telefon ve tabletle çok ilgileniyorsa onlara da bilgisayarların ve led ışıklarının yaydığı bizim göz ile göremediğimiz mavi ışıklar var. Bu mavi ışıklar göz arkasındaki hücrelerimize zarar veriyor. Biz farkında olmuyoruz çünkü gözle göremiyoruz bu ışıkları. Uzun süre maruz kalındığı zamanlarda da geri dönüşü olmayan zararlar oluşabiliyor. Bundan dolayı böyle müşterilerimize mavi kaplı camlar öneriyoruz. Bunları önerirken de bu camlarla ilgili fazlasıyla bilgiye sahip olmanız gerekir. Yoksa müşteriler verdiğiniz camlarla sıkıntı yaşayabilirler. Fiyat olarak da dolar ve euro üzerinden fiyatlandırıldığı için bu camlar bizim paramızla bin lira 2 bin lira dediğimiz zaman müşterilerimize çok pahalı geliyor. Teknoloji bizde değil. Biz bu teknolojiyi dışarıdan satın aldığımız için bize pahalı. Aksi durumda Avrupa’da ve diğer ülkelerde daha uygun gibi bir durum var. Halkımız da doğal olarak zaten sıkıntıdayız bunun parasını nasıl ödeyeceğiz diyor. Haklılar ama göz sağlığı diye bir şey de var. Kendinizi korumak ve daha büyük problemlerin oluşmasını önlemek için göze her zaman önem vermek ve dikkat etmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.Müşteriler ile devamlı bir ilişki içinde olduklarını ifade eden Korkmazer şunları dile getirdi; “Müşteri ilişkilerimiz şöyle ki akraba gibi oluyoruz. Samimiyet oluyor aramızda. Örneğin; bir tane gözlük alıyor bizden. Şurası gevşek olmuş, şurası yamulmuş, paletinde yeşillenme olmuş bunların hepsini para almadan yapıyoruz. Bu şekilde gözlükleri uzun süre kullanıyor müşterilerimiz. Normalde bir gözlüğün kullanımı ortalama 2 senedir. Gözlüğü kullandığı 2 sene içerisinde de müşterilerimize devamlı hizmet veriyoruz ve herhangi bir karşılık gözetmiyoruz. Yeter ki onlar mutlu olsun, sıkıntı yaşamasınlar, işleri çözülsün. Yerinde çok fedakarlık isteyen bir meslek yerinde de çok uğraş verilmesi gereken bir meslek. Bazı markalar da var ki bunlar sadece gözlük satışı yapıyorlar. Yani oraya aldığınız gözlüğünüz ile ilgili örneğin; vidası gevşedi şunu sıkabilir misiniz dediğinizde şu an ustamız yok diyorlar. Sadece satış yapıp işi bitiriyorlar. Burada gözlükçü esnafımız devreye giriyor, optisyenimiz devreye giriyor. Bunun için daha sonra da hizmet almaya devam edebilecekleri yerlerden gözlük alsınlar.”