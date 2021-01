Körfez’de depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar gören binanın yıkımına başlandı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İlçemizde 1999 depreminde ağır hasar alan 3 bina kalmıştı. Birini şu an Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte yıkıyoruz. Diğer 2 binayı da en kısa süre içerisinde yıkacağız” dedi.

17 Ağustos 1999 depreminde Körfez ilçesi Güney Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bina ağır hasar gördü. Binanın yıkımına karar verilirken, Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evi boşaltmasının ardından yıkım için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında yıkım işlemine geçildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ağır hasarlı binanın yıkılmaya başlandığını belirterek, “İlçemizde 1999 depreminde ağır hasar alan 3 bina kalmıştı. Birini şu an Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte yıkıyoruz. Diğer 2 binayı da en kısa süre içerisinde yıkacağız” dedi.

İlçede 60 tane orta hasarlı bina bulunduğunu ifade eden Başkan Söğüt, “Bunun dışında da Körfez’de 60 tane orta hasarlı bina var. Bunların 40 tanesi köylerimizde tek katlı evler. Dolayısıyla şehir merkezimizde 20 tane var. Onlarla ilgili de son çıkan düzenlemeye göre adımlar atacağız. Yeni düzenleme, vatandaşlarımıza güçlendirme projesini yaparak iskan alma kolaylığı sağlıyor. Eğer gerekli adımları atmazlarsa, onları da yıkmak zorunda kalacağız. Tabii ki sağlıklı binalarda yaşamak can ve mal güvenliği açısından önemli. Deprem öldürmez ama sağlıksız yapılar öldürür.” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI