Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ESNAF VE TAKSİCİLERİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli İrade Caddesi'ndeki esnaf ve taksicileri ziyaret etti. Taksiciler, artık eskisi gibi kazanamadıklarını belirterek, "Taksici esnafı olarak...