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Doğum, bir kadının yaşayabileceği en büyük mucizeyken buna çok önemli bir mucize daha eklendi.

Anne adayları, doğumdan en az 2 hafta öncesinde doğacak bebeklerin kordon kanı ileride gereksinimi olan hastalara nakledilmek üzere bağışlayabilirler.

Kordon Kanı Bağışıyla Bir Hayatta Sen Kurtar

Anneye ve bebeğe ne doğum esnasında ne de doğum sonrasında herhangi bir zararı olmayan kordon kanı, bağış yapıldığı takdirde Kordon Kanı Bankası ekipleri tarafından steril bir şekilde toplanıyor.

Bebek doğduktan hemen sonra göbek kordonunun ortasına “klemp” (mandal) takılır ve göbek kordonu kesilir. Bebek, yenidoğan doktoru tarafından gerekli kontrollerin yapılması için verilir. Plesanta içinde kalan kan, özel bir torbaya alınarak, muhafaza edilir. Plesanta rahimden atılmadan kan alınmasının daha başarılı olduğu bilimsel olarak gözlenmiştir. Dünyada sayılı bulunan bu merkezlerin, Türkiye’de tek ve en iyi koşullarına sahip olanları Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi‘nde bulunuyor.

“Türkiye’de 1995 yılında ilk nakil yapıldı”

Kordon Kanı Bankası’nın oluşmasının nedeni kord kanından kök hücre naklinin başarılmış olmasıdır. Ankara Üniversitesi Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası Sorumlusu Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Beksaç: “Kordon kanı bankacılığının tedavi amacıyla kullanılması ilk olarak 1980’li yıllarda başladı. Kardeşler arasında yapılan ilk nakil 1988 yıllarında oldu. Türkiye’de ise bu doğrultuda başarılı sonuçlar alındıktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi’nde gerçekleşti. Bebeğin kordon kanı Hacettepe Üniversitesi’nde toplandı, Ankara Üniversitesi’nde ise saklanıp, ilk nakil yapıldı. Bu tarihten itibaren Türkiye’de standart bir tedavi yöntemi olarak uygulanıyor” dedi.

“Kordon kanı, alımı ve saklama koşulları oldukça zor”



Kordon kanı, alımı ve saklama koşulları oldukça zor

Kordon Kanı Bankasına gelen ilk kord kanı kabul aşamasında makroskobik olarak kontrol edilir; pıhtı içerip içermemesine göre uygunluğu tespit edilerek kayıt işlemine alınır. Kayıt işlemi esnasında ürüne özel bir lokal protokol numarası verilir. Yapılacak tüm prosesler bu lokal numara ile başlatılıp takip edilir. Kök hücre içeren kan, çevre kanı veya göbek kordon kanı eksi 196 derecede yıllarca, eksi 80 derecede ise en fazla 2 yıl canlılığı bozulmadan saklanır. Bu hücrelerin ilerde insanlarda kullanılmak üzere işlenme ve saklama koşulları sağlık bakanlığı tarafından ruhsata tabi özel koşulları gerektirir.



Kordon kanı, alımı ve saklama koşulları oldukça zor

Saklanma kriterlerine uymayan kordun imha edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Beksaç, “Kanın miktarı düşükse, Kordon Kanı Bankası’na, kan gelene kadar uygun koşullarda saklanamazsa veya annenin vücudunda enfeksiyon taşıyıcısı olduğu ortaya çıkarsa, ayrıca kordon sahibi olan bebek daha sonraki takip aşamasında her hangi bir tehlikeli hastalığı ortaya çıkarsa bunlar bütün kordların imha edilmesine sebep oluyor” dedi.

Allojeneik (Akraba içi) kord kanı bağışı için önceden koşullar belirleniyor

Beksaç akraba içikordon bağışı konusunda şunları söyledi: “Aile içerisinde örneğin Akdeniz Anemisi tanısı konulan bir bebeğin ailesi, tedavi için bir kardeş düşünüyorsa doğum öncesinde herhangi bir hastalığı taşıyıp taşımadığı tespit ediliyor. Hatta bunun için önceden seçilmiş embriyolardan doku tipi bile belirlenip planlanmış gebelikler olabiliyor” dedi.

Ankara Üniversitesi Türkiye’de tek Akreditasyona koşullu Kordon Kanı Bankası’na sahip



Ankara Üniversitesi Türkiye’de tek Akreditasyona koşullu Kordon Kanı Bankası’na sahip

Beksaç “Bir ülkenin nüfusu ne kadar yüksekse Kordon Kanı Bankaları da o kadar gelişmiş oluyor. Doğum oranının yüksek olması ve alınan kanın yıllarca saklanması için alt yapının da kalite koşullarını sağlaması gerekiyor, bu da maddi açıdan oldukça maliyetli bir şekilde gerçekleşiyor” diye vurguladı.

Bir ülkenin sağlık için harcadığı paranın bu amaca uygun olması gerekir. Akreditasyon bu bağlamda uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak; gerçekleştirilen çalışmaların, deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri gibi güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.



Ankara Üniversitesi Türkiye’de tek Akreditasyona koşullu Kordon Kanı Bankası’na sahip

Prof. Dr. Beksaç, “Bizim hizmette olan bankamız Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı ve Türkiye’de tek uluslararası akreditasyon koşullu bir bankadır. Ankara üniversitesi Kordon Kanı Bankası, bundan 4 yıl önce akreditasyonu dünyada 53’üncü banka olarak aldı. Dünyanın birçok ülkesinde bu nitelikte bir veya iki tane banka mevcut” dedi.

Sosyal medyada yanlış haberler yayılıyor

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde bir kordon kanı bağışıyla 5 lösemili çocuğun hayatını kurtardığına dair yanlış bir bilgi dolaşıyor. Bu konuda uzmanı bakın ne diyor:



Sosyal medyada yanlış haberler yayılıyor

Prof. Dr. Beksaç, “Bu haberin tamamen olmasa da çoğunluğu yanlıştır. Çünkü bir kordondan alınan kanın miktarı ancak 20 kilonun altındaki bir çocuğa yeterli oluyor. Biz bunu arttırmak için laboratuvar ortamında kord kanının içindeki kök hücreleri sanki canlı insan vücudundaymış gibi bir ortam hazırlayarak onları çoğaltmayı başardık. Bir erişkine bir ünite kord kanı yetecek miktarı çıkartabiliyoruz. Bunun da insan üzerinde kullanılması için çeşitli ruhsat başvuruları var. O koşulları sağlamamız gerekiyor ve henüz dünyada bu uygulama klinik çalışmaları ötesine geçmiş durumda değil. İleride olma potansiyeli var. Bizde yurtdışındaki bu gelişmeleri aynı şekilde takip etmekteyiz” dedi.

Yine sosyal medya üzerinden ‘Bağışçı olduğunuz takdirde Türkiye’nin neresinde doğum yapacak olursanız olun bu kordonlar, Kordon Kanı Bankaları tarafından alınıyor’ şeklindeki ifadenin de gerçeği yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Beksaç, sadece Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde doğumu gerçekleşmiş ve bağışçı olmak isteyen annelerden alındığını belirtti.

Kordon Kanı lösemi için çok önemli!!!



Kordon kanı; lösemi, kemik iliği kanseri-kemik iliği yetmezliği gibi hastalıklarda öncelikli olarak kullanılıyor. Peki, bu kan neden bu kadar önemli?

Normal bir erişkin bağışçının dokularının çok iyi bir uyum göstermesi gerekmektedir. Fakat kord kanında bu uyum oranı yüzde 50 bile olsa alacak kişide çok ciddi bir sorun yaratmayabiliyor. Çünkü kordon kanı, bağışıklık sistemi daha tam gelişmemiş bir kişiden toplandığı için hücreler yeni bir vücuda uyum sağlama niteliği yüksektir. Bu nedenle doku uyumu koşulu şart olmadığı için erişkin kök hücre verici uyumu binde 1 iken, kordon kanı ise bu oran yüzde 1’e iniyor.

Prof. Dr. Beksaç, “Bizim bankamızda mevcut olan bin 500’e yakın kord kanı ünitemiz var ve 20’si akraba içi, 10’u akraba dışı olmak üzere 30 tane nakil gerçekleşti. Fakat bu erişkin kök hücre bankasında yapılacak olsa 10/1 oranla oldukça düşük olacaktır” dedi.

“Bağış yapılan kişi ve bağışçı olan kişi isterse tanışabilir”

Bağış yapan kişi, bağışçı olduğu kişiyi tanımak zorunda değil. Bağış yapmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Beksaç

Prof. Dr. Beksaç, “Anneleri sadece belli zaman aralıklarında arayıp, kendi sağlıklarını ve bebek sağlığını soruyoruz. Bu da toplanan kanın, ilk etapta anlamadığımız bir hastalığın taşıyıcısı olup olmadığını kontrol için rutin bir arama. Nakil sonrasında anneyi arayıp biz bağışladığınız kanı nakil amaçlı kullandık konusunda bir bilgi vermiyoruz, böyle bir yükümlülüğümüz yok. Ancak anne merak edip sorarsa bu durumda kullanılıp kullanılmadığına dair bilgi verebiliriz. Nakil yapılan kişi eğer bağışçısını tanımak isterse ve bağışı yapan kişi de bu kişiyi tanımak isterse bu şekilde onların tanışmasına izin verile biliniyor. İki tarafında bu konudaki onayına bağlı” dedi.