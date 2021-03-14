Ana Sayfa Güncel Haberler Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi//Ek fotoğraf
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Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; ‘Pişmanım’ dedi
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