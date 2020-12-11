Köpeklerin saldırısında yaralanan yavru kurt tedavisinin ardından doğaya salındı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- SAKARYA’da ormanlık alanda köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan yavru kurt, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda 5 ay süren tedavisinin ardından doğaya salındı.

Sakarya’da 5 ay önce ormanda sürüler halinde gezen köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen yavru kurt, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince tedavi için Kocaeli’de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. Boyun ve ayak bölgesinden yaralandığı saptanan kurt yavrusu tedaviye alındı. Veteriner hekimlerin, müdahalesiyle yaraları iyileşen kurda, özel beslenme ve bakım programı uygulandı. Bulunduğunda 4 kilo 200 gram olan yavru 17 kilo 500 gram ağırlığa ulaştı. 5 ay süren tedavi sürecinin ardından kimlik bilgilerinin yer aldığı mikroçip, vücuduna yerleştirilip aşıları yapıldı. Bilimsel araştırmalar için kıl ve doku örnekleri de alındıktan sonra Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ormanya Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleriyle birlikte doğal yaşam alanına geri salındı.

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