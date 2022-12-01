Köpeklerin saldırdığı Özge, yaralandı

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Oğuzhan SARI- Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Mamak ilçesinde ilkokul öğrencisi Özge M.T. (9), basketbol kursuna giderken sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

İlçenin Gülveren Mahallesi’nde oturan Özge M.T., basketbol kursu için Altınevler Gençlik Merkezi’ne gitmek için evinden çıktığında sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan Özge M.T.’nin yardımına komşuları koştu. Komşular müdahale edip köpekleri uzaklaştırdı. Özge M.T., iki elinde oluşan köpek ısırıkları sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın parmaklarına dikiş atıldı.

‘KIZIMI KÖPEKLERDEN KOMŞUMUZ KURTARDI’

Ümmet T., kızının hastaneden taburcu edildiğini belirterek, “Kızım, mahallemizdeki Altınevler Gençlik Merkezi’ndeki basketbol kursuna gidiyordu. Yolda yürürken köpekler havlayıp üzerine koşunca kızım da korkup kaçmış. Kaçmasıyla birlikte köpekler kızımın peşine koşuyor. O arada köpeklerden biri kızımın elini ısırıyor. Bizim karşı komşumuz da olayı görüyor ve yardıma koşup kızımı köpeklerin elinden kurtarmış. Ben de normalde çocuğumu öyle tek başına bırakmam; ama o gün öyle bir boşluğuma geldi. Aslında niye bırakmayalım ki, sonuçta sokak burası” diye konuştu.

Köpeklerin ısırdığı kızına kuduz aşısını zor bulduğunu ifade eden Ümmet T., “‘Kuduz immünglobulini’ diye aşı varmış. Normalde kuduz aşısı bulunuyor; ama derin sıyrıklarda onu da yaptırmak gerekiyormuş. Aşıyı bulmak için bayağı dolaştık. En son Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulduk. Aşıyı 1,5 doz yaptırmamız gerekiyormuş; ama biz bir doz bulabildik. Ama doktor bunun da yeterli olacağını söyledi” dedi.

Ümmet T., olayla ilgili polise şikayette bulunduklarını, başıboş köpekler konusunda bilinç oluşması gerektiğini söyledi. (DHA)

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