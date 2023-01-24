Köpekleri kovalarken tabancayla vurulan Ramazan öldü; 4 arkadaşı gözaltında 

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde köpekleri kovalamak için sokağa çıkan gruptan Ramazan Teğin (21), ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Teğin’in yanındaki 4 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bolatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Teğin ve 4 arkadaşı evde otururken sokaktan köpek sesleri geldi. Arkadaş grubu, köpekleri kovalamak için dışarı çıktı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Ramazan Teğin’in boynuna isabet etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Teğin, hayatını kaybetti.

Polis, Ramazan Teğin’in yanındaki 4 arkadaşını gözaltına aldı. (DHA)

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