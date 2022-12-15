Köpek maması poşetindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği ‘Honaz’ buldu

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Tülay AKSAY/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği ‘Honaz’ ile yapılan aramada köpek maması poşetine gizlenmiş 90 gram uyuşturucu bulundu. Şüphelinin evindeki aramada ise 171 uyuşturucu hap ile 0,40 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen otomobil, güzergahta önlem alan polis tarafından dün Kuştur uygulama noktasında durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, narkotik köpeği ‘Honaz’’ın tepki verdiği köpek maması poşetinde 40 gram takoz esrar ile 50 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, şüphelinin evine de operasyon düzenledi. Evdeki aramalarda da 171 uyuşturucu hap ve 0,40 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturuculara el konuldu, araç sürücüsü Y.Y. ve evde bulunan M.K.D. gözaltına alındı. (DHA)

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