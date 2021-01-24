Köpek korkusuna çözüm ‘köpek savar’

Gökçe ADAR/ İZMİR (DHA)- İZMİR’de de görülen başıboş köpek saldırısından korkanlar yüksek frekanslı ses yayan ‘köpek savar’ cihazıyla kendilerini korumaya çalışıyor. Köpek saldırısı sonrası cihazı aldığını belirten Seçkin Özgüvercinoğlu, “Köpek savar cihazını aldığım günden beri sokaklarda rahatça yürüyebiliyorum” dedi.

Birçok kentte başıboş köpekler, insanlara saldırabiliyor. Köpek korkusu yaşayanlar ise sokakta yürürken tedirgin olabiliyor. Köpek saldırılarına karşı tasarlanan köpek savar cihazı, düğmesine basıldığı anda etrafına yüksek frekanslı sesler yayarak, köpeklerin uzaklaşmasını sağlıyor.

İzmir Kemeraltı’nda cihazın satışını yapan Oktay Özer, “Gece veya sabahın erken saatlerinde köpekler çoğunlukla dışarıda olduğu için insanlar, sürü halinde gezen köpeklerin kendisine saldırmasından korkabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar, köpek savarı tercih ediyor. Köpeklerin ses alma duyuları insanlardan fazla, cihazdan çıkan sese karşı duyarlılar. Rahatsız olup uzaklaşıyorlar. İnsanların duyamadığı bir ses dalgası çıkıyor. Sadece köpeklere değil farelere, kedilere de uygulandığını biliyorum” dedi.

‘ARTIK SOKAKLARDA RAHATIM’

İş yerinin bulunduğu mahallede köpeklerin yoğun olması nedeniyle cihazı tercih ettiğini belirten Seçkin Özgüvercinoğlu, “İş yerinde çalışırken köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler beni ısırmak için hamle yaptılar. Ben de tekrar aynı durumu yaşamamak için köpek savar cihazı aldım. Köpeklerin kulağına yüksek frekanslı seslerin gitmesini sağlayarak köpeklerin uzaklaşmasına neden oluyor. Herhangi bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Ben köpek savar cihazı aldığım günden beri sokaklarda rahat bir şekilde yürüyebiliyorum” dedi.

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