Köpek gezdirerek para kazananın vergi telaşı…

Yeni bir meslek doğdu. Varlıklı insanların köpeklerini gezdirerek para kazanma mesleği. Bu mesleği yapanlardan birisi Maliye’ye başvurarak ‘’ köpek gezdirme işinden para kazanıyorum vergi verecek miyim?’’ İlginç değil mi? Vergi vermemek için vergi cenneti adalarında offshore şirket kuran, paralarını buralara yatırıp faiz alıp vergi kaçıranların aksine köpek gezdirme işinden vergi vermek isteyen gerçek ‘’milli ve yerli’’ yurdum insanı!

KÖPEK GEZDİREN SORUYOR?

Hayvan sevgisi toplumda yükselen bir değer. Özellikle kedi köpek besleyenleri ailelerimizde, yakınlarımızda görüyoruz. Ülkemizde sahipli hayvan edinen insan sayısı giderek çoğalıyor.

Evinde, bahçesinde hayvan besleyenlerin yanında bir de sokaktaki kedi ve köpekleri besleyenler duyarlı yurttaşlarımız da var. Çoluk çocuğunun nafakasının bir kısmını bu hayvanlarla paylaşan yüce gönüllü bu insanlara kendi adıma gıpta ediyorum.

Bu insanların aksine bir de bu sevimli zararsız hayvanlara eziyet eden yaratıklar da var. Bir de sahipleri yerine bu hayvanlara para karşılığı bakan, hava aldıran, gezdiren insanlar da ver. İşte bunlar diyorlar ki, ‘’biz de para kazanıyoruz vergi verecek miyiz? ‘’

Gelir İdaresi Başkanlığı herhangi bir işyerine veya işverene bağlı olmaksızın, herhangi bir ürün alım satımı yapmadan, talep oldukça sadece köpekleri sokakta gezdirme faaliyeti dolayısıyla vergilendirilip vergilendirilmeyeceği konusunda görüş talep eden bu ‘’yurdum insanına’’ Kanun maddelerini tek tek sayarak aşağıdaki cevabı veriyor.

MALİYE CEVAP VERİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Kanunu hükümler uyarınca köpek gezdiren yurttaşımıza belli koşulları taşıması halinde vergiden muaf olduğu ile ilgili özelge tayin ediyor.

Maliye özelgede köpek gezdiren yurttaşımıza; ‘’ gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlı olmadan, herhangi bir işyeri açmaksızın sadece köpekleri sokakta gezdirme faaliyetiniz dolayısıyla elde ettiğiniz gelir nedeniyle esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.’’ Yani ‘’vergiden muafsınız’’ diyor.

Sonra devam ediyor: ‘’Ancak, her hangi bir internet sitesine üye olarak faaliyette bulunmanız veya tüketiciler ile hizmet sunanları buluşturan organizasyonlar vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak ve devamlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunmanız halinde esnaf muaflığından faydalanamayacağınızdan durumunuza uygun olarak, gelir vergisi mükellefiyeti tesis edileceği veya Gelir Vergisi Kanununun ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre vergilendirileceğiniz tabiidir.’’ diyor. ( Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 26.02.2016 tarih ve 38418978-120[9-15/27]-8343 özelgesi).

VERGİLERİN YÜZDE 70’İ HARCAMALARDAN

Ülkede vergi gelirleri halkın sırtına yüklenmiş. Halk aldığı her şey içinde ÖTV, KDV ödüyor. Akaryakıtta, doğal gazda, suda, iğneden ipliğe her şeyin içinde vergi var. Cebimizde çıkan her 1 liranın yarısından fazlasını vergi olarak vermekteyiz. Vergiler fiyatların içine gömülmüş

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ağzına kadar vergi muafiyet ve istisnaları ile dolu. Harcamalar üzerinden alınan vergiler gelir üzerinden alınan vergilere oranı yüzde 70, yüzde 30’u ise gelir üzerinden alınan vergilerden oluşuyor. Gelir vergisinin vergi gelirleri içindeki payı sadece yüzde 23, büyük kısmı da ücret gelirlerinden alınıyor. Kurumlar vergisinin vergi gelirleri içindeki payı ise sadece yüzde 8.

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi teknik alt yapısını oluşturmak için bilişim ve yazılım alanında çok önemli atılımlar yaparken, vergi idaresi elemanlarına ise gereken önemi verdiği söylenemez? Hala müdürü, yöneticisi memuru ile aynı maaşı alıyor!

Türkiye 1961 yılında kurucu ülkesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nin verilerine göre 2011 yılında 100 TL vergi toplamak için 72 kuruş harcıyor. Bu oran 2016 yılında 54 kuruşa inmiş. Şimdilerde daha da aşağılarda olduğunu tahmin ediyorum.

Bu oran gelişmiş ülkelerde 1 liradan fazla 2 liradan az. Yani bizim Ülkemizde vergi toplamak için gelişmiş ülkelerin 4’te biri kadar kaynak ayırıyoruz. Onun için de eğitimli, donanımlı eleman tutmak mümkün olmamaktadır. Ehliyetsiz politik atamalar da işin cabası!

Milyarlarca vergiyi toplayan memurlarına sefalet ücreti ödeyen Vergi İdaresi, vergi kanunlarını muafiyet ve istisnalarla doldurmuş. Nereden tutarsan elinde kalır. Maliye’nin tozlu rafları vergi tasarı ve teklifleri ile dolu. Ama hala adil ve tabana yayılmış bir vergi düzenlemesi yapılamıyor.

İşte ‘’yerlilik ve millilik’ köpek gezdiren vergi kaçırıyormuyum, başıma bir şey gelir mi telaşındayken köpeğini gezdirdiği kimi kişi ve politikacılar ise vergi vermemek için vergi cenneti adalardaki kıyı bankalarında offshore şirketler kuruyor, parasını bu bankalarda faize yatırarak vergi kaçırıyor!