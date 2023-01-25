Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

- Reklam -

KAHTA(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki Emir Saray, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Mülk Köyü’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte akraba ziyaretine giden Emir Saray, köyde arkadaşlarıyla oynadığı sırada yanına gelen 2 köpeğin saldırısına uğradı. Olayı fark eden yakınları çocuğu köpeğin saldırısından kurtararak, sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla köye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emir Saray, Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Saray’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Baba Yusuf Saray, sokak köpekleri için acilen çözüm bulmasını isteyerek, “Okulların tatil olması sebebiyle çocuğum köydeki akrabalarıma ziyarete gelmişti. Oyun oynarken iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda kolundan, belinden ve kalçasından yara aldı. Ambulansla hemen hastaneye yetiştirdik. Başıboş köpeklere bir çare bulunması gerekiyor” dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -