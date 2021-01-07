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Köpeğin market rafından bisküvi alma anı kamerada

Mehmet BOZDUMAN/ GEMEREK (Sivas), (DHA)- SİVAS’ın Gemerek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun marketindeki raftan bisküvi alan köpek güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 3 gün önce Gemerek ilçesi Sivas-Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun önünde bisküvi yiyen köpeği gören görevliler, marketin güvenlik kamerasını kontrol etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, köpeğin markette kimse yokken içeriye girerek, rafta bulunan bisküviyi alıp dışarı çıktığı görüldü.
Market görevlisi Nesim Efe, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, “Beni arkadaş uyarınca farkına vardım. Köpek bisküviyi alıp dışarıya çıkmış. Kendisi açmış paketi yiyordu. Götürebileceği kadarını alıp çıkmış” dedi. 

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