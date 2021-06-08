Köpeğe minibüsle çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 966 TL ceza

Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)- RİZE’de, yol ortasında yatan köpeğe minibüsle çarparak, ölümüne neden olan ve kaza sonrası kaçan A.K.’ye 966 TL ceza kesildi. A.K.’nin köpeğe çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün, merkeze bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. Yol ortasında yatan sokak köpeğine çarpan minibüs sürücüsü, kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden plakası tespit edilen sürücünün A.K. olduğunu belirledi. A.K. hakkında, ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tuttu. Tutanak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne gönderildi. A.K.’ye, ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili hükümlerince 966 TL ceza uygulandı.

Öte yandan sürücü A.K.’nin köpeğe çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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