Köpeğe istismarda bulununca darbedildi 

Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Derince ilçesinde iple bağladığı köpeği ağaçların bulunduğu bir alana götürerek eliyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gereken yasal işlemin yapılacağını bildirdi.

Derince’de boynuna ip bağladığı sokak köpeğini götüren yaşlı kişiyi gören gençler, şüphelenerek takibe başladı. Köpeği ağaçların bulunduğu alana götüren kişi elle cinsel istismarda bulununca gençler tepki göstererek darbetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile iletişime geçerek, yardım istedi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, “Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır” paylaşımında bulundu.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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