Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı; anne ve 2 çocuğu yaralandı

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te yola çıkan sokak köpeğine çarpmamak için sürücüsü Seyran Akbay’ın (47) ani manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada anne 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Oral Sokak üzerinde meydana geldi. Seyran Akbay yönetimindeki 41 ALY 270 plakalı otomobil seyir halindeyken, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücü, manevra yaptı. Savrulan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Seyran Akbay ile isimleri öğrenilemeyen iki çocuğunu olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere götürdü. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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