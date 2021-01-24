Konya’ya uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)- ANTALYA’dan Konya’ya uyuşturucu getirirken polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Hasan Gönül, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aracında yapılan aramada ise 57 gram eroin ile 2 gram kokain ele geçirildi.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Antalya’dan Konya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis kurye Hasan Gönül’ün kullandığı 42 ADK 524 plakalı otomobili takibe aldı. Araç, Seydişehir yakınlarında düzenlenen operasyonla durduruldu. Gönül, gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 57 gram eroin, 2 gram kokain ele geçirildi. Gönül, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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