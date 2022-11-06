Konya’ya şehit ateşi düştü

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Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)- PENÇE-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız’ın (24) acı haberi, memleketi Konya’nın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Halil Yıldız’ın yaklaşık 2 ay önce Kübra Nur Yıldız ile dünya evine girdiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haber memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Kübra Nur Yıldız’a, askeri yetkililer tarafından verildi. Yetkililer, daha sonra da babası Duran Yıldız’ın evine giderek acı haberi verdi. 3 kız kardeşi olan şehit Yıldız’ın annesi Meryem Akyol’un da Ankara’da yaşadığı öğrenildi. Şehit Yıldız’ın cenazesinin yarın Ereğli’de defnedilmesi bekleniyor. (DHA)

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