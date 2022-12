Konyaspor Teknik Direktörü Palut: Şampiyonluk yarışı çok takımla son haftalara kadar sürer

- Reklam -

“Daha iyisini yapabilirdik”

“Şu anda somut bir transfer çalışmamız yok”

“Yabancı oyuncu konusunda belli bir kural konulmalı ancak artıları oradan kaldırmamız gerekiyor”

Olgucan KALKAN – Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA,(DHA)- Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Geçen sene çetin bir zirve mücadelesi olmadı. Ancak bu sene öyle değil. Birçok takım hedefe kilitlenmiş durumda. Ben genel anlamda bu sene lig yarışının daha çok takımla ve son haftalara girene kadar süreceğini düşünüyorum” dedi.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’da kamp yapan Konyaspor, çalışmalarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma ve koşu çalışmalarıyla başlayan antrenmanda oyuncular 2 gruba ayrılarak dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Antrenman öncesinde yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayın 14’ünde kadar çalışmalara Antalya’da devam edeceklerini belirten İlhan Palut, “2, 3 senedir devre arası kampı için pek zamanımız olmuyordu. Bu Dünya Kupası arasının da olmasıyla bu sene böyle bir periyot yakaladık. Çalışma ortamı Antalya’da her zaman üst düzey. Mevsim şartları da son derece rahat, çalışmaya uygun. Ayın 3’ünde buraya geldik. 14’üne kadar burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada hazırlık maçları oynayacağız. Ayın 10’unda Gaziantep FK ile karşı karşıya geleceğiz. 14’ünde kampımızı bitirip Konya’ya dönmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

“DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK”

Ligin ilk çeyreğinde hücum ve pozisyona girme anlamında geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldıklarını dile getiren Palut, “Genel anlamda sadece sıralamadan bahsedersek kabul edilebilir konumdayız. Ama tabii ki arada bir kazanamama periyodu yaşadık. Son oynadığımız Kayserispor maçıyla da sona erdirdik. Kabul edilebilir olmakla beraber daha iyisini yapabilirdik. Futbol adına konuşmamız gerekirse hücum, pozisyona girme anlamında geçen senenin bir tık gerisinde kaldık. Bahsettiğimiz bu arayla beraber, fiziksel olarak daha iyi duruma gelip, ayrıntılara eğilecek zamanımız olacaktır. Bahsettiğim daha coşkulu, daha hücum zenginliğini ligin ikinci periyodunda yakalamaya çalışacağız” diye konuştu.

“ŞU ANDA SOMUT BİR TRANSFER ÇALIŞMAMIZ YOK”

Transfer konusunda henüz bir çalışma yapmadıklarını da sözlerine ekleyen İlhan Palut, “Önümüzde bu oyuncu grubuyla geçmemiz gereken kupa ve lig maçlarımız var. Transfer de zamanı gelince düşünülecektir. Şu an için belirli, somut bir transfer çalışmamız yok” dedi.

“ŞAMPİYONLUK YARIŞI ÇOK TAKIMLA VE SON HAFTALARA GİRENE KADAR SÜRER”

Bu sezon şampiyonluk yarışının son haftalara kadar sürmesini beklediğini söyleyen İlhan Palut, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene ligin Konyaspor’dan bağımsız olarak gidişata baktığımız zaman geçen sene Trabzonspor’un forse ettiği, zaman zaman bizim onları rahatsız etmeye çalıştığımız, sadece son düzlükte Fenerbahçe’nin dahil olup ikinciliği kazandığı bir sezondu. Geçen sene çetin bir zirve mücadelesi olmadı. Ancak bu sene öyle değil. Birçok takım hedefe kilitlenmiş durumda. Ben genel anlamda bu sene lig yarışının daha çok takımla ve son haftalara girene kadar süreceğini düşünüyorum. Biz de Konyaspor olarak sıralama hedefi değil ama hep üst gruba tutunmak istiyoruz. Bizim amacımız yine insanların ilgisini çekip, fark yaratmak. Yine kendi potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak. Bunların ışığında bakalım hangi sıralamada ligi bitireceğiz.”

“YABANCI OYUNCU KONUSUNDA BELLİ BİR KURAL KONULMALI ANCAK ARTILARI ORADAN KALDIRMAMIZ GEREKİYOR”

Yabancı oyuncu kuralı hakkındaki düşüncelerini de aktaran İlhan Palut, “Futbolun bileşenlerine bu konuda fikirlerin sorulması önemli. Bu çalıştayın sonucu ne olursa olsun, benim futbol görüşüme göre ya da tam tersi doğrultuda bir karar çıkabilir. Ancak saha içinde bu yaşayan, maçlarda bu kurala göre hareket etmek zorunda kalan teknik direktörlerin görüşleriyle kararların çıkması son derece doğru olacaktır. Bu sene bir kural ve buna saygı duyup, ona göre konumumuzu alacağız. Bunu şu an için tartışmanın gereği yok. Özellikle ben bu artı (+) konusunda son derece mustaribim. Burada 25 kişilik bir takım oluşturduk. Biz asla bu oyuncu Türk, bu oyuncu yabancı olarak bakmamalıyız. Bunu oyundan alırsam, bunu sokmalıyım gibi matematikler doğru değil. Belli bir kural konulmalı ancak artıları oradan kaldırmamız gerekiyor. Ben bütün oyuncularıma, Konyaspor’un oyuncusu olarak bakıyorum. Hangi dakikada, hangi oyuncum gerekirse onu kullanmam gerekir. 80’inci dakikada bir değişiklik yapacaksam sadece gerektiği kadar değişiklik yapmalıyım. Bir değişiklik yapacakken kural beni ikinci değişikliğe zorlamamalı. Bu konularda düzenlemeler yapılırsa biz de saha kenarında daha seri düşünürüz. Sadece futbolun gerektiği işleri yaparız. Bir yandan da kuralı yerine getirmemiz lazım telaşından, sistem bizi kurtarmış olur. Bizim Kasımpaşa maçımızda bu oldu. Uche’yi oyuna almak istedik. Belki son dakikalarda duran toplarda etkili olabilecek, geriden oyun kurmada son derece önemli bir oyuncumu çıkartmak zorunda kaldım. Bunun gibi kafa karışıklıkları giderilirse biz de rahat edeceğiz” diye konuştu.

“FAVORİM FRANSA”

Dünya Kupası’ndaki favorisinin Fransa olduğunu dile getiren Palut, sözlerini şöyle noktaladı:

“Mümkün olduğunca bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. Çalışmaların başlamasıyla 18.00’de oynanan maçlar bizim için biraz kayıp oluyor. Şunu bir kez daha gördüm. Yüksek fizik güçlerinin, temaslı oynayanların, tempolu takımların ve saha içi taktik disiplinin üst kalitelere karşı mücadele edebildiğini bir kez daha gördük. Tabii ki buna sahip ve iyi oyuncuları olan takımlar Fransa, İngiltere gibi takımlar üstünlük sağlayabiliyor. Ancak tam bir hazırlığı olmayan, isimler üzerinde gitmeye çalışan takımların son derece zor durumda kaldıklarını bir kez daha gördük. Keyifle izliyorum. Ben en başından beri Fransa’yı favori olarak görüyorum. Ama izledikçe İspanya’yı da çok beğendim. Her zaman bir Brezilya gerçeği var. Ancak favorim kupa başlamadan da bugün de Fransa’ydı.”

- Reklam -

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– İlhan Palut’un açıklamaları

– Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)