Konyaspor Sportif Direktörü Kulekaya: Amir’in transfer görüşmeleri sürüyor

- Reklam -

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) – KONYASPOR’un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a transferiyle ilgili görüşmeler dün gece yarısına kadar sürdü.

DHA’ya konuşan Konyaspor Sportif Direktörü İrfan Kulekaya, “Amir, Beşiktaş’a gitmeyi çok istiyor, kulübümüz de oyuncuyu kırmak istemiyor. Başkanımız Fatih Özgökçen’in belirlemiş olduğu 6 milyon Euro’nun altına oyuncuyu vermek istemiyor. Kulübümüz de para kazansın istiyor. Görüşmeler hala iki taraf için de sürüyor” dedi.

Konyaspor’a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin euro bonservis bedeliyle Bosna Hersek’in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hazdiahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor’un da ilgisinin olduğu transferde, Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a gitme isteğiyle iki kulüp arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Konyaspor Sportif Direktörü İrfan Kulekaya, “Amir Beşiktaş’a gitmeyi çok istiyor, kulübümüz de oyuncuyu kırmak istemiyor. Başkanımız Fatih Özgökçen, belirlemiş olduğu 6 milyon Euro’nun altına oyuncuyu vermek istemiyor. Kulübümüz de para kazansın istiyor. Görüşmeler hala iki taraf için de sürüyor” diye konuştu.

Olumlu yönde ilerleyen görüşmelerin bugün neticelenmesi beklenirken, Amir Hadziahmetovic’in bugün saat 16.45 uçağıyla İstanbul’a gitmesi bekleniyor.

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor’da 199 maçta forma giydi. (DHA)(FOTOĞRAFLI)