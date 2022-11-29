Konyaspor, özel maçta Zeljeznicar’ı mağlup etti

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İSTANBUL, (DHA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Bosna-Hersek’in köklü takımlarından Zeljeznicar ile dostluk maçında karşı karşıya geldi. Konyaspor, karşılaşmadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Grbavica Stadyumu’nda saat TSİ 20:00’da başlayan karşılaşmaya Konyaspor, İbrahim Sehic, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Uğurcan Yazğılı, Ahmet Oğuz, Amir Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün, Zymer Bytyqi, Robert Muric, Domagoj Pavicic ve Uche Ikpeazu, ilk 11’iyle başladı. Konyaspor’a galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Uche Ikpeazu ve 10’uncu dakikada Domagoj Pavicic kaydetti. Zeljeznicar’ın tek golünü ise 21’inci dakikada Haris Hajdarevic attı.

(FOTOĞRAFLI)