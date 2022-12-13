Konyaspor hazırlık maçında MKE Ankaragücü’nü tek golle yendi

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Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/Belek,(Antalya),(DHA) – Konyaspor, hazırlık maçında MKE Anaragücü’nü 1-0 mağlup etti.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya’nın Belek turizm merkezinde sürdüren Konyaspor ile MKE Ankaragücü, hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelede hakem İbrahim Güner düdük çaldı. Güner’in yardımcılıklarını Kadir Akıllı ile Ufuk Çelebi üstlendi. Mücadele, Amir Hadziahmetovic’in 84’üncü dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, sahaya; Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Kahraman, Guilherme, Amir, Soner, Bruno, Muric, Zymer ve Muhammet 11’ini sürerken, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise mücadeleye; Bahadır, Kevin, Uros, Nihad, Marlon, Tolga, Emre, Taylan, Pedrinho, Beridze ve Ali 11’i ile çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mücadeleden görüntüler

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(FOTOĞRAFLI)