Konyaspor, Bosna Hersek ekibi FC Zeljeznicar ile özel maç yapacak

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Melih İlhan GÜN / KONYA, (DHA) – Konyaspor, Dünya Kupası maçları nedeniyle lige verilen arada Bosna Hersek ekibi FC Zeljeznicar ile bugün özel hazırlık maçı yapacak.

Süper Lig’e verilen arada teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, bu çalışmasını hazırlık maçları yaparak da sürdürmeye çalışıyor. Dün Bosna Hersek’e giden Konyaspor, bugün saat 20.00’de FC Zeljeznicar ile özel maç yapacak.

(​FOTOĞRAFLI)

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