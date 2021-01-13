Konyalı nakkaş hayal ettiği motifleri tespihlere aşkla işliyor

İslam kültürünün yanında birçok inancın da önemli bir parçası olan tespih, Konya’da nakkaş Ahmet Bozkurt Savanç’ın hünerli ellerinde sanat eserine dönüşüyor.



Sanatını, Meram ilçesindeki küçük atölyesinde icra eden 28 yaşındaki Savanç, yaptığı birbirinden farklı nakışlı tespihleri meraklılarının beğenisine sunuyor.

İşlediği tespihlerle koleksiyonları süsleyen Savanç, çoğunluğu yurt dışından gelen taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Evinin de bir odasını atölyeye çeviren Savanç’ın gecesini gündüzüne katarak ortaya çıkardığı eseler, nakşedilen motifin yoğunluğu, kullanılan malzeme ve değerli taşlara göre servete dönüşebiliyor.

Çocukluğundan beri ilgi duyduğu tespihlere, fiyatlarından dolayı sahip olamayınca, yapmaya heves eden Ahmet Bozkurt Savanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım istediği ustaların sanatı öğretmek istememesi üzerine evinde deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çalıştığını söyledi.

En zor zamanında borçla aldığı nakış makinesiyle çalışmaya başladığını ve bu süreçte tek destekçisinin eşi olduğunu belirten Savanç, iki yılda yeterli seviyeye ulaştığını düşündükten sonra müşterilerine açıldığını anlattı.