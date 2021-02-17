Konya’daki otobüs kazasında yaralanan 33 kişi, taburcu edildi

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA’nın Karapınar ilçesinde, dün şarampole devrilen TIR’ın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, memleketlerine gönderildi. Kazada yaralanan 33 kişi ise tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

​Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Konya- Adana yolu Karapınar yakınlarında meydana geldi. Ahmet Kurt yönetimindeki 01 KT 067 plakalı TIR, tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı fark eden Rahim Ergünay da kullandığı 42 AFN 321 plakalı otomobili yolun sağına park edip, TIR şoförüne yardıma gitti. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki 31 GU 716 plakalı HAS Turizm’e ait otobüs, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobille otobüs, şarampole devrildi. Kazada otomobildeki İskenderun’a giden Cansu İlhan (26) ve Tarık Takmet (10) ile otobüsteki yolculardan Murat Serdar Çevik (33), eşi Fatma Çevik (28) ve Mehmet Fatih Gül (29) yaşamını yitirdi. Aralarında sürücüler Rahim Ergünay ve Ahmet Kurt’un da bulunduğu 33 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar ve Konya’da çeşitli hastanelere kaldırıldı. 33 kişi de tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Öte yandan Cansu İlhan ve Tarık Takmet’in cenazeleri Mersin’e, Murat Serdar Çevik ve eşi Fatma Çevik’in cenazeleri Bursa Osmangazi’ye, Mehmet Fatih Gül’ün cenazesi de Hatay’a gönderildi.

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