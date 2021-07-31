Konya’daki katliama ilişkin peş peşe açıklamalar! ‘Tam anlamıyla bir provokasyon’

Konya’da bir eve düzenlenen ve yedi kişinin vahşice katledildiği saldırıya tepki yağıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur” ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: BİZ BİRİZ, BERABERİZ, TÜRKİYE’YİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiye’yiz” dedi.

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İletişim Başkanı Altun, Konya’da bir eve düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Konya’da meydana gelen vahşi katliamda hayatını kaybedenlere Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provakasyondur, yalandır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz. Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiye’yiz” ifadelerini kaydetti.

SÖZCÜ KALIN: PROVOKASYONLARA KARŞI BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, “Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Konya’da bir eve yapılan ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Konya’da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız” dedi.

BAKAN GÜL: KONYA’DA GERÇEKLEŞEN MENFUR CİNAYETLER ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURULMAKTADIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz” dedi.

Bakan Gül, Konya’da bir eve düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, yaptığı açıklamada “Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir” ifadelerini kaydetti.

BAKAN KOCA: MEMLEKETİM KONYA’DA AKIL ALMAYACAK YEDİ CİNAYET İŞLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Memleketim Konya’da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak yedi cinayet işlendi” dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından “Memleketim Konya’da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak yedi cinayet işlendi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya’nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin” açıklamasında bulundu.

AK PARTİ’Lİ KURTULMUŞ: KARDEŞLİK İKLİMİMİZİ HİÇBİR PROVOKASYON BOZAMAYACAK

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Konya’da yaşanan saldırıya ilişkin “Bu olaydan Türk- Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki, asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır” dedi.

AK Parti’li Kurtulmuş, Konya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada “Konya’daki insanlık dışı saldırıda yedi vatandaşımızın alçakça katledilmesi yüreklerimizi dağladı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan sonsuz rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk- Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki, asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır. Kardeşliğin şehri Konya’mızda estirilen fitne ve ırkçılık provokasyonuna karşı milletimizin sağduyusu galip gelecektir. Canilerin en ağır cezayı alacağına ve olayın tüm ayrıntısıyla aydınlatılacağına eminim” ifadelerini kaydetti.

AK PARTİ’Lİ DAĞ: Nifak tohumları saçmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Konya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin “Bu olay üzerinden provokatif söylemlerle milletimizin içine nifak tohumları saçmaya ve toplumu kutuplaştırmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

AK Parti’li Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Konya Meram’da yaşanan saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vahşi saldırıyı yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bu olay üzerinden provokatif söylemlerle milletimizin içine nifak tohumları saçmaya ve toplumu kutuplaştırmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimiz, basiret ve ferasetiyle bu provokasyonlara fırsat vermeyecektir” ifadelerini kaydetti.