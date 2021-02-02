Konya’da yangın faciaları sonrası ‘eski elektrik tesisatı’ uyarısı 

Adem YILDIZ/KONYA,(DHA)- KONYA’da ölümle biten yangınlar sonrası Konya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Yeşildaş, uyarılarda bulundu. Prizlerde elektrikli cihazların uzun süre takılı kalmaması gerektiğini söyleyen Başkan Yeşildaş, “Elektrik görünmeyen bir güç. İnsanımız, halkımız sadece elektriğe dokunursan çarpar düşüncesine sahip. Teknoloji geliştikçe elektrikli cihaz kullanımı da artıyor. Elektrik tesisatlarımıza bir ömür biçemeyiz fakat 5 yılda bir mutlaka kontrol ettirmemiz gerekiyor. Eski elektrik tesisatları yangına yol açıyor. Gelişen teknolojiye tesisatımızı uygun hale getirmeliyiz” dedi.

Merkez Karatay ve Meram ilçelerinde 1 gün arayla çıkan yangınlar sonucunda Hülya Yürür (24), Sevim Kayhan (36) ve Melek Dağ (6), hayatlarını kaybetti. vücudunun büyük bölümünde 3’üncü derece yanıklar oluşan Okay Yürür’ün (3) ise hayati tehlikesini devam ediyor.

‘FİŞLERİN FAZLA TAKILI KALMAMASI GEREKİYOR’

Elektriğin sadece bir güç değil can ve mal kaybına neden olabilecek yangınlar çıkarabilen bir güç olduğunu dile getiren Konya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Yeşildaş, “Elektrik, teknolojinin de gelişmesiyle evlerimizde kullandığımız cihazların fazlalaşmasına sebep oldu. Elektrikle çalışan cihazların prizler de hiç bir şekilde fazla takılı kalmaması gerekiyor. Cep telefonumuzun şarj cihazlarını sabaha kadar dolsun diye prizlere takılı bırakıyoruz. Bunlarda ısınmaya meyilli alet. Böylelikle ısınarak plastikleri eriyor ve yangınların çıkmasına neden oluyor. Buzdolabı harici evde olmadığımız zaman prizler de fiş takmamamız gerekiyor. 40-50 yıllık binalarda eski elektrik tesisatlar var, özellikle yeni teknolojik aletleri kaldırmıyor. Yeni binalarda ise ustalık ve kalfalık belgesi olan kişilere elektrik tesisatları yaptırın” dedi.

‘İNSANIMIZ SADECE ELEKTRİKÇARPAR DÜŞÜNCESİNE SAHİP’

Elektriğin görünmeyen bir güç olduğunu belirten Başkan Yeşildaş,”insanımız, halkımız sadece elektriğe dokunursan çarpar düşüncesine sahip. Evet dokununca çarpan bir şey ama bunun zaman zaman yangın çıkartabilen ve ısı üretebilen bir güç olduğunu unutmamalıyız. Halkımız bu konuda bilinçli olması lazım kullanmış olduğumuz teknolojik aletleri prizde unutmamamız gerekiyor” diye konuştu.

‘ELEKTRİK TESİSATLARIMIZI 5 YILDA BİR KONTROL ETTİRMELİYİZ’

Konya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yeşildaş, “teknoloji geliştikçe elektrikli cihaz kullanımı da artıyor. Elektrik tesisatlarımıza bir ömür biçemeyiz fakat 5 yılda bir mutlaka kontrol ettirmemiz gerekiyor. Gelişen teknolojiye tesisatımızı uygun hale getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI