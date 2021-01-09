Konya’da tankere çarpan otomobil, hurdaya döndü; sürücü kurtarılamadı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı baş şoförlük ve makine parkını ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Yaşar, idarecilere kamu malının korunması konusunda nasihatte bulundu. Yaşar, “Her gün daha da güçlenen araç filomuzla Yenimahalleli yurttaşlarımıza daha kaliteli hizmeti, daha az maliyetle vermenin gururunu yaşıyoruz. Bugün ilçe belediyeleri arasında en güçlü araç ve makine bize ait ” dedi.