Konya’da sokaklar boş kaldı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA’da, tüm Türkiye’de olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bu akşam 21.00’da başlayan ve pazartesi sabahına kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması Konya’da da başladı. Şehrin en işlek yerlerinden olan ve trafiğin yoğun olduğu Alaaddin Bulvarı ve caddeleri boş kalırken, vatandaşların kısıtlamalara genelde uyduğu görüldü. Güvenlik güçleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.

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